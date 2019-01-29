Dünya şampiyonu Alman vatandaşı: Finalden sonra amcam Recep Tayyip Erdoğan’a gideceğim
Dünya Boks Federasyonu’nun Mart 2019’daki final maçında Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvanını korumak için ringe çıkacak olan Suriye asıllı Alman vatandaşı Mahmut Ömer Charr, “Maçtan sonra Türkiye’ye giderek amcamı (Recep Tayyip Erdoğan) ziyaret edeceğim. Türkiye seni seviyorum” dedi.
DÜNYA Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Alman vatandaşı Mahmut Ömer Charr, unvanını korumak için ilki mart ayında iki müsabakaya çıkacak. Ardından dünya şampiyonu IBF ve WBA kemerlerinin sahibi ünlü boksör Anthony Joshua ile İstanbul Atatürk Stadyumu’nda ringe çıkacak.
Köln’de yaptığı antrenman öncesi gazetecilere konuşan Charr, “İstanbul’daki maçta 80 bin Osmanlı torununun desteğini istiyorum” dedi.
SUÇSUZLUĞUM KANITLANDI
Türk hayranlarından kendisi için dua isteyen Char, şunları söyledi: Geçen yıl 9’uncu ayın 29’unda maçım vardı. Maalesef maç doping gerekçesiyle durduruldu. Testin B provasında bir işlem hatası olduğu ortaya çıktı. İngiltere’deki avukatım gece gündüz çok çaba sarf etti. Sonunda suçsuz olduğumuz ispatlandı. 23 Mart 2019’da Dünya Boks Federasyonu’nun (WBA) düzenlediği final maçında unvanımı koruyacağım. Maçtan sonra da Türkiye’ye gidip amcamı (Recep Tayyip Erdoğan) ziyaret edeceğim ve ardından Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yaptığı ve halen yapmaya devam ettiği yardımlarından dolayı teşekkür edeceğim.”
SENİ SEVİYORUM TÜRKİYE
Önünde iki maçı olduğunu belirten Charr, bu maçları aldıktan sonra da unvanını korumak için, IBF ve WBA kemerlerinin sahibi Anthony Joshua ile İstanbul Atatürk stadyumunda “80 bin Osmanlı torununun” desteğiyle maçı kazanıp kendimi ispatlayacağım” dedi.
Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Charr, “İnşallah 2019 yılında Suriye’de barış olur. Türkiye’deki Suriyeliler evlerine döner. Böylelikle Türkiye Suriyelilerin evlerine dönmesiyle birazcık daha nefes alır” ifadelerini kullandı.
Mahmut Ömer Manuel Charr, Almanya’nın Oberhausen şehrindeki König Pilsener Arena’da karşılaştığı Rus boksör Alexander Ustinov’u yenerek (WBA) ilk kez dünya şampiyonu olmuştu. Charr geçtiğimiz yıl Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı ziyaret edip kazandığı kemeri de kendisine hediye etmişti. Öte yandan Mahmut Manuel Charr Türkçe olarak, “Türkiye seni seviyorum” mesajı yolladı.
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