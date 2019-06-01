Dünya Müzik Festivali başlıyor

ALMANYA’nın Offenbach kentinde dünyanın çeşitli ülkelerinden, farklı kültürlerden ve müzik geleneklerinden gelen müzisyen ve grupları buluşturan geleneksel ‘Main Dünya Müzik Festivali - MainWeltmusik Festival’, bu yıl 14 Haziran’da başlıyor.

Offenbach‘ın merkezindeki sevilen kültürel anıtlardan Büsing Sarayı‘nın avlusunda düzenlenen şenliğe sekiz ülkeden dokuz müzik grubu katılacak. Şenliğin kurucu başkanı, besteci ve yorumcu Hasan Yükselir de, her yıl olduğu gibi bir müzik grubu eşliğinde sahneye çıkarak Anadolu türkülerini çağdaş yorumuyla seslendirecek.





İLHAM VEREN DİNLETİLER

Festival, başta Hessen Eyaleti adına Başbakan Yardımcısı Tarık El-Vezir ve Offenbach Büyükşehir Belediye Başkanı Felix Schwenke olmak üzere çeşitli kişi, kurum ve şirketlerin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Şenliğe emeği geçenlere teşekkür eden ve katılacaklara ‘ilhamlar veren dinletiler’ dileyen Bakan El-Vezir, Almanya‘da göçmen oranının en yüksek kentlerinden, ‘memleketi’ Offenbach‘ın aynı zamanda canlı bir kültür yaşamına sahip olduğunu vurguladığı açıklamasında “Müzik, farklı kültürleri buluşturan en ideal araçtır. Offenbach da bu buluşma için en ideal yer” dedi.





DÜNYANIN EN GÜZEL ORTAK DİLİ

Festival 1996‘da Hasan Yükselir ve bir grup arkadaşı tarafından kurulan ‘Su Arts Derneği’ tarafından düzenleniyor. Başta müzik olmak üzere çeşitli alanlardaki sanatsal çalışmalar ve etkinliklerle, Avrupa‘da çeşitli kültürler arasında canlı bir ilişki ve alışverişi hedefleyen Su Arts Derneği, müziği ‘dünyanın tek ve en güzel ortak dili’ olarak tanımlıyor.

Festival, Offenbach‘ta çingene müziğinden, flamenkoya, tangodan Anadolu türkülerine sekiz farklı ülkeden, çeşitli müzik geleneklerini biraraya getirerek, bir kez daha sınırların ortadan kalkacağı bir atmosfere imza atacak.





FESTİVALE KATILAN GRUPLAR

KOČANI ORCHESTER: Makedonya’nın Koçani kentinde kurulan grup, günümüzde Balkan ve Roman müziğinin en önemli temsilcilerinden. Çok sayıda müzisyenin bir araya geldiği grup, ünlü Yönetmen Emir Kusturica‘nın ‘Çingeneler Zamanı’ filmiyle dünyada ün kazanmıştı.

ZARIZA GITARA: Rusya’dan folk ve çingene müziklerini icra eden grup, çeşitli uluslararası yarışmalarında ödüller alarak müzik dünyasının gündemine girmişti.

FLAMENKO SENTÌO: Gitarist Diego Rocha, şarkıcı Rubio Montero ve dansçı Marie Estrada‘dan oluşan grup, flamenko müziği ve dansının en iyi yorumcuları arasında yer alıyor. Grup, şenliğe 3 yıl önce de katılmıştı.

DUO FLORES / STEINHÄUSER: Arjantinli Flores-Steinhauser ikilisi, şenliğe tango şarkılarıyla katılacak.

‘MainWeltmusik’ Festival Orkestrası da Almanya (GaMaNia), Makedonya (Projekt Ilyada), Romanya (Vasi Vasile Darnea), Suriye (Ugarit) ve Türkiye‘den (Anadolu Dörtlüsü) gruplarla oluşacak. Hasan Yükselir de Anadolu Dörtlüsü grubunun eşliğinde sahneye çıkacak.





HERKESİ BEKLİYORUZ

Daha önceki şenliklerin finalinde katılan tüm sanatçılarla sahnede bir araya gelip, sözlerini Anadolu’nun büyük ozanı Pir Sultan Abdal‘ın yazdığı ‘Dostum Dostum’ türküsünü Türkçe olarak birlikte icra etmelerini sağlayan Hasan Yükselir, bu yıl da kurucusu olduğu festivalin sanatsal tasarım ve yönetimini üstlendi.

Yükselir, festivalle ilgili yaptığı değerlendirmede “Nazım Hikmet’in yazdığı gibi ‘Bütün insanlık, yalnız Avrupa, yalnız Eski Yunan, Roma, Rönesans değildir. Asyalısıyla, Avrupalısıyla, Afrikalısıyla, eski-yeni Amerikalısıyla bütün dünyadır. Çin, Japon, Hint, İran, Türk sanatçılar, tüm sanat ürünleri, genel olarak bütün bu ülkelerin insanlık kültür hazinesindeki payları, Avrupa’nın veya Amerika‘nın payı ile eşdeğerdedir. Dünya ülkelerinin kültürlerini, sanatların özgünlüğünü, evrensel değerleri tanımak, kültürler arasındaki etkileşim ve değişimleri bu festival aracılığı ile görmek, yaşamımıza, çok kültürlü Offenbach’a kıymetli değerler katacaktır. Bu bölgede yaşayan tüm sanatseverleri festivalimize bekliyoruz” dedi.