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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
HÜRRİYET
01.06.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Dünya Müzik Festivali başlıyor

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Dünya Müzik Festivali başlıyor

Main Nehri kıyısındaki Offenbach‘ta Türkiye kökenli bir grup sanatçı tarafından başlatılan ‘Main Dünya Müzik Festivali’nin 6’ncısı 14 Haziran’da dünyanın çeşitli bölgelerinden müzisyenlerin katılımıyla başlıyor.

Dünya Müzik Festivali başlıyor

ALMANYA’nın Offenbach kentinde dünyanın çeşitli ülkelerinden, farklı kültürlerden ve müzik geleneklerinden gelen müzisyen ve grupları buluşturan geleneksel ‘Main Dünya Müzik Festivali - MainWeltmusik Festival’, bu yıl 14 Haziran’da başlıyor.
Offenbach‘ın merkezindeki sevilen kültürel anıtlardan Büsing Sarayı‘nın avlusunda düzenlenen şenliğe sekiz ülkeden dokuz müzik grubu katılacak. Şenliğin kurucu başkanı, besteci ve yorumcu Hasan Yükselir de, her yıl olduğu gibi bir müzik grubu eşliğinde sahneye çıkarak Anadolu türkülerini çağdaş yorumuyla seslendirecek.

Dünya Müzik Festivali başlıyor

İLHAM VEREN DİNLETİLER
Festival, başta Hessen Eyaleti adına Başbakan Yardımcısı Tarık El-Vezir ve Offenbach Büyükşehir Belediye Başkanı Felix Schwenke olmak üzere çeşitli kişi, kurum ve şirketlerin desteğiyle gerçekleştiriliyor.
Şenliğe emeği geçenlere teşekkür eden ve katılacaklara ‘ilhamlar veren dinletiler’ dileyen Bakan El-Vezir, Almanya‘da göçmen oranının en yüksek kentlerinden, ‘memleketi’ Offenbach‘ın aynı zamanda canlı bir kültür yaşamına sahip olduğunu vurguladığı açıklamasında “Müzik, farklı kültürleri buluşturan en ideal araçtır. Offenbach da bu buluşma için en ideal yer” dedi.

Dünya Müzik Festivali başlıyor

DÜNYANIN EN GÜZEL ORTAK DİLİ
Festival 1996‘da Hasan Yükselir ve bir grup arkadaşı tarafından kurulan ‘Su Arts Derneği’ tarafından düzenleniyor. Başta müzik olmak üzere çeşitli alanlardaki sanatsal çalışmalar ve etkinliklerle, Avrupa‘da çeşitli kültürler arasında canlı bir ilişki ve alışverişi hedefleyen Su Arts Derneği, müziği ‘dünyanın tek ve en güzel ortak dili’ olarak tanımlıyor.
Festival, Offenbach‘ta çingene müziğinden, flamenkoya, tangodan Anadolu türkülerine sekiz farklı ülkeden, çeşitli müzik geleneklerini biraraya getirerek, bir kez daha sınırların ortadan kalkacağı bir atmosfere imza atacak.

Dünya Müzik Festivali başlıyor

FESTİVALE KATILAN GRUPLAR
KOČANI ORCHESTER: Makedonya’nın Koçani kentinde kurulan grup, günümüzde Balkan ve Roman müziğinin en önemli temsilcilerinden. Çok sayıda müzisyenin bir araya geldiği grup, ünlü Yönetmen Emir Kusturica‘nın ‘Çingeneler Zamanı’ filmiyle dünyada ün kazanmıştı.

Dünya Müzik Festivali başlıyor

ZARIZA GITARA: Rusya’dan folk ve çingene müziklerini icra eden grup, çeşitli uluslararası yarışmalarında ödüller alarak müzik dünyasının gündemine girmişti.
FLAMENKO SENTÌO: Gitarist Diego Rocha, şarkıcı Rubio Montero ve dansçı Marie Estrada‘dan oluşan grup, flamenko müziği ve dansının en iyi yorumcuları arasında yer alıyor. Grup, şenliğe 3 yıl önce de katılmıştı.
DUO FLORES / STEINHÄUSER: Arjantinli Flores-Steinhauser ikilisi, şenliğe tango şarkılarıyla katılacak.
‘MainWeltmusik’ Festival Orkestrası da Almanya (GaMaNia), Makedonya (Projekt Ilyada), Romanya (Vasi Vasile Darnea), Suriye (Ugarit) ve Türkiye‘den (Anadolu Dörtlüsü) gruplarla oluşacak. Hasan Yükselir de Anadolu Dörtlüsü grubunun eşliğinde sahneye çıkacak.

Dünya Müzik Festivali başlıyor

HERKESİ BEKLİYORUZ
Daha önceki şenliklerin finalinde katılan tüm sanatçılarla sahnede bir araya gelip, sözlerini Anadolu’nun büyük ozanı Pir Sultan Abdal‘ın yazdığı ‘Dostum Dostum’ türküsünü Türkçe olarak birlikte icra etmelerini sağlayan Hasan Yükselir, bu yıl da kurucusu olduğu festivalin sanatsal tasarım ve yönetimini üstlendi.
Yükselir, festivalle ilgili yaptığı değerlendirmede “Nazım Hikmet’in yazdığı gibi ‘Bütün insanlık, yalnız Avrupa, yalnız Eski Yunan, Roma, Rönesans değildir. Asyalısıyla, Avrupalısıyla, Afrikalısıyla, eski-yeni Amerikalısıyla bütün dünyadır. Çin, Japon, Hint, İran, Türk sanatçılar, tüm sanat ürünleri, genel olarak bütün bu ülkelerin insanlık kültür hazinesindeki payları, Avrupa’nın veya Amerika‘nın payı ile eşdeğerdedir. Dünya ülkelerinin kültürlerini, sanatların özgünlüğünü, evrensel değerleri tanımak, kültürler arasındaki etkileşim ve değişimleri bu festival aracılığı ile görmek, yaşamımıza, çok kültürlü Offenbach’a kıymetli değerler katacaktır. Bu bölgede yaşayan tüm sanatseverleri festivalimize bekliyoruz” dedi.

Dünya Müzik Festivali başlıyor

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