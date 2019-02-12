Dünya Kupası öncesi Katar ve Fransa arasında diyalog
Katar ve Fransa, ülkelerarası anlaşmazlıkların çözümü için stratejik diyalog başlattı.
KATAR Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, başkent Doha’da ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülkenin stratejik diyalog niyet bildirisini imzaladığını açıklayan Al Sani konuşmasında, söz konusu diyaloğun iki ülke arasındaki ilişkilerde sıçramaya vesile olacağını belirtti. Stratejik diyaloğun Katar ile Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları ele alacağını ifade eden Le Drian ise ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi ve sorunların bedelini halkların ödememesi gerektiğini söyledi.
ASKERİ ANLAŞMALAR İMZALANMIŞTI
Ülkesinin Katar’ın FIFA 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olmasını desteklediğini ve düzenleyeceği tüm şampiyonalarda Katar’ın yanında olacağını kaydeden Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 2019 AFC Asya Kupası’nı kazanan Katar Milli Takımı’na tebriklerini iletti. Le Drian bugün, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de bir araya gelmişti. Katar ile Fransa arasında Aralık 2017’de pek çok askeri anlaşma imzalanmıştı. Fransa, Katar’ın yedinci ekonomik ortağı kabul edilirken Katar da Paris yönetiminin, Körfez bölgesindeki en önemli ticari ortaklarından sayılıyor.
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