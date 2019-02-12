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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAFLAR: AFP
12.02.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Dünya Kupası öncesi Katar ve Fransa arasında diyalog

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Dünya Kupası öncesi Katar ve Fransa arasında diyalog

Katar ve Fransa, ülkelerarası anlaşmazlıkların çözümü için stratejik diyalog başlattı.

KATAR Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, başkent Doha’da ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülkenin stratejik diyalog niyet bildirisini imzaladığını açıklayan Al Sani konuşmasında, söz konusu diyaloğun iki ülke arasındaki ilişkilerde sıçramaya vesile olacağını belirtti. Stratejik diyaloğun Katar ile Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları ele alacağını ifade eden Le Drian ise ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi ve sorunların bedelini halkların ödememesi gerektiğini söyledi.

Dünya Kupası öncesi Katar ve Fransa arasında diyalog

ASKERİ ANLAŞMALAR İMZALANMIŞTI
Ülkesinin Katar’ın FIFA 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olmasını desteklediğini ve düzenleyeceği tüm şampiyonalarda Katar’ın yanında olacağını kaydeden Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 2019 AFC Asya Kupası’nı kazanan Katar Milli Takımı’na tebriklerini iletti. Le Drian bugün, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de bir araya gelmişti. Katar ile Fransa arasında Aralık 2017’de pek çok askeri anlaşma imzalanmıştı. Fransa, Katar’ın yedinci ekonomik ortağı kabul edilirken Katar da Paris yönetiminin, Körfez bölgesindeki en önemli ticari ortaklarından sayılıyor.

Dünya Kupası öncesi Katar ve Fransa arasında diyalog

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