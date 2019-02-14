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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
14.02.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

‘Dünya kaldırabileceğinden fazla problem üretiyor’

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‘Dünya kaldırabileceğinden fazla problem üretiyor’

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin ‘Diplomasi ve Barış Seminerleri’ dizisinde ‘Kargaşada Bir Dünya: Nasıl Onarılabilir? Bir Alman Bakışı’ başlıklı konferansta konuştu. Dünyanın bir türbülans döneminden geçtiğini belirten Büyükelçi Erdmann, şunları söyledi:

“1950’de dünyada 2.5 milyar insan yaşıyordu ve bu oranın 900 milyonunu Avrupalı ve Kuzey Amerikalı oluştururdu. Bugün ise dünya 7.5 milyar insandan oluşuyor. Bu oranın 900 milyonu Avrupalı. Euro-Atlantik nüfus büyük ölçüde gerilerken dünyadaki Euro-Atlantik nüfuz da azaldı. Asya’da gelişen ekonomiler ortaya çıktı. Buna benzer gelişmeleri Afrika’da da göreceğiz. Geçmişte düzen ve refah getiren Euro-Atlantik kurumlar zayıfladı. Bu sadece Çin gibi yeniden doğan güçlerin ortaya çıkmasından değil, ABD’de ve Avrupa’da meydana gelen politik süreçlerden de kaynaklanıyor. Son dönemde içe dönükleşme ve ayrışma yaygınlaşıyor.

‘TEK BAŞINA YAPAMAYIZ AMA HAZIRIZ’
“Müdahaleciliğinden dolayı ABD giderek yorgun düştü. Balkanlarda, Afganistan’da, Libya’da bunu görüyoruz. Son dönemde Suriye’deki gelişmeler de artık ABD’nin ‘müdahaleciliğinin’ ABD seçmeni tarafından kabul görmediğini gösteriyor. ABD, dünya sahnesindeki yerini terk etmesi halinde oluşabilecek boşluğun doldurulmasında Almanya katkı verebilir. Almanya tabii ki bunu yalnız başına yapamaz. Ancak biz hazırız. Bizim aktivitelerimiz diplomasi, sivil krizlerin yönetimi ve çatışma önlenmesidir. Biz Suriye’de bunu yapıyoruz. Suriye’de insani yardım tedarik ediyoruz. Cenevre görüşmeleri, İstanbul zirvesi gibi toplantılarda yer alıyoruz.”

‘TÜRBÜLANS DEVRİ YAŞIYORUZ’
“Dünya kaldırabileceğinden daha fazla problem üretiyor. Yaklaşımım bu çok cepheli meseleye muhtemel bir cevap verebilmek. Uluslararası hukuk düzeninin genişletilmesi gerekir. Bu çabamızda Kanada, Japonya ve birçok Avrupa ülkesi bizim doğal müttefikimiz. Dünyada şu an bir türbülans devri yaşıyoruz. Liberal değerler savunmaya dönük. Ancak bu süreç önceden saptanmış ya da doğal bir kanun da değildir. Ulusları insanoğlu idare eder ve insan da tarihsel süreci değiştirebilir. Sonuçlar riskli ve ağır olabilir. Başıboş kalamayız. Almanya hemfikir olduğu ülkeler ağıyla liberal düzenin yararına yatırım yapmaya hazırdır. Mümkün olduğu kadar fazla ülkenin bu gayrete dahil olacağını umuyoruz.”

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