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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İsmail ER
30.05.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Dumlupınar Yeni Malatyaspor Londra'da şampiyon oldu

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Dumlupınar Yeni Malatyaspor Londra'da şampiyon oldu

Londra Amatör Liglerinin, en prestijli turnuvası olan London Challenge Kupasında geçen yılın lig şampiyonu Dumlupınar Yeni Malatyaspor finalde rakibi Olympia F.C.'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Yaklaşık 500 takımın mücadele ettiği London Challenge Kupasında şampiyon olarak Londra'da ki Türk toplumunun gurur kaynağı olan Dumlupınar Yeni Malatyaspor adına konuşan Türk toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı, turnuvanını her geçen gün ivme kazandığını belirterek yönetim kurulu üyeleri Yakup Hüseyin, Nural Ezel, Hamide Mestansarı, Özgür Aksu, Mustafa Dereci, Zeki Cenk Kartal, Ümit Çıkıkçıoğlu, Şenol Bayram ve Hayri Kartal'a teşekkür etti.

Sarı "Turnuvada emeği geçen Dumlupınar Yeni Malatyaspor yönetim kurulu Rüstem İyikal, Ozan Beliger, Mehmet Nazifoğulları, Eray Öznacar ve Ali Perçin Teknik Drektör Ali Açık, Mustafa Özyasa ve oyuncular, Kemal Özyasa, Mete Sem, Mustafa Denizler, Hüseyin İsa, Cenk İsa, Aaron Hamilton Mustafa El, Taner Alpay, Albert Adu, Tyrus Gordon, Hakan Hasan, David Knight, Nejat Hüseyin, İhsan Sarı, Ridi Curri, Hasan Goray'a da tek tek teşekkür ederek Türkiye'yi başarılı şekilde temsil ettiler" dedi.

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