‘Dümen’ Hamburg’da kahkahaya boğdu
Hamburg’daki 2. Tiyatro Köprüsü Festivali, Hamburg Getto Tiyatrosunun ‘Dümen’ adlı komedi oyunuyla devam etti. Festival kapsamında Mut Tiyatrosunda sahnelenen oyun, izleyicileri kahkahaya boğdu.
HER şeyin parayla ölçüldüğü dünyamızda işsiz kalınca eşi ve toplum önünde prestijini kaybetmemek için devlet kontrol mekanizmalarının açıklarından da faydalanarak, uydurduğu yalanlarla sosyal sistemleri, devleti, sigortaları dolandıran adamın öyküsünü mizahi üslupla anlatan oyun, büyük beğeni topladı. Satır aralarında para ve maddi gücün insan ilişkileri üzerinde etkisini sorgulayan komediyi Mahmut Canbay yönetti. Teoman Aykut, Haydar Bakay, Türkan Tekdaş, Mehmet Öndek, Nazım Evren, Berna Taş, M. Nuri Uluğ, Fatma Kuru ve Ayse Hoçam sahneyi paylaştığı iki perdelik oyun, dakikalarca alkışlandı.
Hamburg Yeşil Güneş Işığı Tiyatrosu Genel Sanat Sanat Yönetmeni Coşkun Üresin, festival heyeti adına Getto Tiyatrosuna festival plaketini takdim etti. Ekip adına plaketi alan başrol oyuncusu Teoman Aykut, gösterdikleri ilgiden dolayı izleyicilere teşekkür etti.
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