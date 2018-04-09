Dul aylığı hakkında bilmeniz gerekenler
İnsanları hayattan koparan ölüm, geride kalanlar için tarifsiz bir acı ve derin bir yasa yol açsa da, aynı zamanda hayatın devam ettiğinin habercisidir.
ÇÜNKÜ geride kalan hak sahibi dul eşlerin, miras işlemleriyle uğraşmaları ve emeklilik sigortasından dul aylığı bağlanması için girişimde bulunmaları gerekiyor.
Resmi nikahlı çiftlerde, eşlerden biri yasal emeklilik sigortası üyesiyse, geride kalan eşin belirli koşullar altında dul aylığı bağlatma hakkı doğar.
Ayhan Can, bu şartların ve koşulların neler olduğunu araştırdı.
Salı günü Hürriyet’te, Hürdanış köşesinde
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