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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İbrahim ERGÜL / DUISBURG
08.04.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Duisburger FV 08’in kızlarına ödül

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Duisburger FV 08’in kızlarına ödül

Almanya’nın Duisburg kentinde düzenlenen törende Niederrhein Futbol Federasyonu’nun (FVN) uyum ödülleri verildi. Duisburg’un en eski spor kulüplerinden biri olan, başkanlığını Zafer Can’ın yaptığı Duisburger FV 08 kulübünün kadın futbol takımı da uyuma yaptığı katkılardan dolayı ödüllendirildi.

‘KULÜPLERİMİZDEKİ Uyum Çalışmaları için Film Yarışması’ projesinin de tanıtıldığı programda birincilik ödülünü BSG Victoria Blaffertsberg alırken, Duisburger FV 08 kadın futbol takımına uyuma yaptığı katkılardan dolayı ikincilik ödülü verildi.
Niederrhein Futbol Federasyonu’nun düzenlediği Sportschule-Wedau’da düzenlenen programda yapılan konuşmalarda uyumun futbol sahalarında hayata geçirilmesine dikkat çekilirken, ödül alan spor kulüpleri yaptıkları çalışmaları anlatma fırsatı buldu. Niederrhein Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Jurgen Kreyer ve federasyonun uyumdan sorumlu birim müdürü Philipp Theobald’ın da katıldığı ödül töreninde birinci seçilen BSG Victoria Blaffertsberg’e başarı sertifikasının yanı sıra 500 euro para ödülü verildi.

Duisburger FV 08’in kızlarına ödül
Duisburger FV 08 kadın futbol takımı antrenörü Selahattin Demirbaş ve takım kaptanı Ayça Gül

‘SADECE FUTBOL TAKIMI DEĞİLİZ’
Kadın futbol takımıyla yaptığı çalışmaları 5 dakikalık filme alarak yarışmaya katılan Duisburger FV 08 spor kulübü kadın futbol takımının antrenörü Selahattin Demirbaş ödül töreni sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“12 Farklı ülkeden kızımız aynı takımda futbol oynuyor. Bir aile ortamı oluşturduk. Gençlerimiz, birbirleriyle aynı takımda oynamanın dışında boş zamanlarını da birlikte değerlendiriyorlar. Birlikte, tatil yapıyor, birlikte eğlenebiliyoruz. Hangi ülkeden, hangi dinden olduklarına bakmaksızın gelenlere kapımızı açtık. Bu uyum, iki sene içinde bize sportif başarı getirdi. Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Hochfeld’e olmamızdan kadın futbol takımımız ilgi odağı oldu. Yaptığımız çalışmalarla sadece bir futbol takımı olmadığımızı göstermekteyiz. Boş zamanlarında da kızlarımız birlikteler. Aile ortamı oluştu. Takım olarak Türkiye’ye gittik. Entegrasyonla ilgili yaptığımız çalışmaların yer aldığı filmle yarışmaya katılıp ikincilik ödülüne layık görülmemiz bizi sevindirdi, çok mutluyuz. Aldığımız bu ödül bizi daha çok motive edecek, uyuma dönük çalışmalarımız farklı projelerimizle artarak sürecek.”

Duisburger FV 08’in kızlarına ödül
Niederrhein Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Jurgen Kreyer.

Duisburger FV 08’in kızlarına ödül

Spor kulüpleri ve yöneticiler uyumla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattılar.

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