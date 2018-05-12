Duisburger FV 08’ın kızları ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyon oldu
Kreisliga’da mücadele eden Duisburger FV 08’in kızları, sezonun bitmesine üç hafta kala en yakın rakibine 11 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti. 19 maçta 113 gol atan kızlar, ligin en çok gol atan takımı unvanını da aldı.
ALMANYA’NIN Duisburg şehrinde bir süre önce Niederrhein Futbol Federasyonu’nun (FVN) uyum ödülünü alan Duisburger FV 08 kulübünün kadın futbol takımı, şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde de mutlu sona ulaştı ve şampiyon oldu.
Nierderrhein kadınlar bölge liginde 11 puan farkla şampiyon olan DFV 08’in kızları, hafta arasında oynanan lig maçı öncesi kulüp başkanı Zafer Can tarafından da ödüllendirildi. Duisburg’un en eski spor kulüplerinden biri olan Duisburger FV 08 kulübünün kadın futbol takımını, başarılarından dolayı tebrik eden Zafer Can, takım kaptanlarına çiçek verdi. Kaptan Ayca Gül de takım arkadaşları ve yöneticilere teşekkür etti.
‘FEDERASYON BİZİ KUTLADI’
Antrenör Selahattin Demirbaş ise sezonun ağır ve yorucu geçtiğini belirterek "Biri U17 olmak üzere iki takımımız var. İki futbol takımımızda 12 farklı ülkeden gelen kızlarımız futbol oynuyor. Biz bir aile gibiyiz. Yaptığımız sosyal ve kültürel çalışmaların sonucunda bir süre önce uyum ödülü almıştık. Şimdi ise liglerin bitmesine üç hafta kala şampiyon olduk. Kızlarımız çok önemli fedakarlıklar gösterdi. Onlarla gurur duyuyorum. Gelecek sezon Bezirksliga'da oynama hakkı kazandık, umarım bir üst ligde de başarılı ve kalıcı oluruz. Kreisliga'da ilk sezonda şampiyon olmamızın ardından federasyon yetkilileri de arayıp bizi kutladı” dedi.
Kreisliga'dan Bezirksliga'ya yükselen Duisburger FV 08, hafta arası oynadığı son maçında TSV Urdenbach’ı kendi sahasında 3-0 yendi. Oynadığı 19 karşılaşmadan 54 puan toplayan ve şampiyon olan Duisburger FV 08’ın kızları 113 golle de ligin en çok gol atan takımı oldu.
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