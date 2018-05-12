Duisburger FV 08’ın kızları ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyon oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerAvrupa HaberleriDuisburger FV 08’ın kızları ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyon oldu
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Avrupa
İbrahim ERGÜL / DUİSBURG
12.05.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Duisburger FV 08’ın kızları ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyon oldu

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Duisburger FV 08’ın kızları ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyon oldu

Kreisliga’da mücadele eden Duisburger FV 08’in kızları, sezonun bitmesine üç hafta kala en yakın rakibine 11 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti. 19 maçta 113 gol atan kızlar, ligin en çok gol atan takımı unvanını da aldı.

ALMANYA’NIN Duisburg şehrinde bir süre önce Niederrhein Futbol Federasyonu’nun (FVN) uyum ödülünü alan Duisburger FV 08 kulübünün kadın futbol takımı, şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde de mutlu sona ulaştı ve şampiyon oldu.
Nierderrhein kadınlar bölge liginde 11 puan farkla şampiyon olan DFV 08’in kızları, hafta arasında oynanan lig maçı öncesi kulüp başkanı Zafer Can tarafından da ödüllendirildi. Duisburg’un en eski spor kulüplerinden biri olan Duisburger FV 08 kulübünün kadın futbol takımını, başarılarından dolayı tebrik eden Zafer Can, takım kaptanlarına çiçek verdi. Kaptan Ayca Gül de takım arkadaşları ve yöneticilere teşekkür etti.

Duisburger FV 08’ın kızları ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyon oldu

‘FEDERASYON BİZİ KUTLADI’
Antrenör Selahattin Demirbaş ise sezonun ağır ve yorucu geçtiğini belirterek "Biri U17 olmak üzere iki takımımız var. İki futbol takımımızda 12 farklı ülkeden gelen kızlarımız futbol oynuyor. Biz bir aile gibiyiz. Yaptığımız sosyal ve kültürel çalışmaların sonucunda bir süre önce uyum ödülü almıştık. Şimdi ise liglerin bitmesine üç hafta kala şampiyon olduk. Kızlarımız çok önemli fedakarlıklar gösterdi. Onlarla gurur duyuyorum. Gelecek sezon Bezirksliga'da oynama hakkı kazandık, umarım bir üst ligde de başarılı ve kalıcı oluruz. Kreisliga'da ilk sezonda şampiyon olmamızın ardından federasyon yetkilileri de arayıp bizi kutladı” dedi.

Duisburger FV 08’ın kızları ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyon oldu

Kreisliga'dan Bezirksliga'ya yükselen Duisburger FV 08, hafta arası oynadığı son maçında TSV Urdenbach’ı kendi sahasında 3-0 yendi. Oynadığı 19 karşılaşmadan 54 puan toplayan ve şampiyon olan Duisburger FV 08’ın kızları 113 golle de ligin en çok gol atan takımı oldu.

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