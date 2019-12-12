Duisburg Alevi Toplumu 30’uncu yılını kutluyor

DUISBURG Alevi Toplumu Eş Başkanları Fatma Yaşar ile Zeki Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Sören Link’in de aralarında bulunduğu davetlileri kapıda karşıladı. Etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada derneğin birlikte yaşama yaptığı katkılardan övgüyle bahseden Başkan Link, şunları söyledi: “Duisburg Alevi Toplumu, 30 yıldır kentimiz için önemli bir dernek olduğunu gösterdi. Özellikle, gençlere birlikte yaşama dönük çalışmalarınızla gurur duyabilirsiniz. Derneğin 30’uncu yılını kutluyorum.” 30’uncu yıl kutlamaları kapsamında Anadolu Alevi inanç kültüründe deyişler, ‘Geçmişten Günümüze Alevilik’ üzerine paneller düzenlenecek. 13 Aralık’taki panele konuşmacı olarak Akdeniz Üniversitesi’den Prof. Dr. Mehmet Fuat Bozkurt, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Yaman ve Üniversityof William And Marry’den Doç. Dr. Ayfer Karakaya Stump katılacak. 14 Aralık Cumartesi günü ‘Birlik ve Muhabbet Gecesi’, 15 Aralık Pazar günü ise Erdal Erzincan’lı ile söyleşi düzenlenecek. İLK MEŞALE 1987’DE YAKILDI

Duisburg Alevi Toplumu Gençlik Eğitim Sorumlusu Kader Yaşar ise dernek adına yaptığı konuşmasında şöyle dedi: “Duisburg Alevi Toplumu Almanya’daki en eski Alevi topluluklarından ve en büyüklerinden biridir. Aynı zamanda Almanya’da ilk halka açık, tanınmış Alevi örgütüdür. Derneğimizin ilk meşalesi 1987 yılında yakıldı. Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Tanıtma Derneği adı altında 13 Aralık 1988 tarihinde dernekler masasına kaydı yaptırılmıştı. Derneğin kuruluşu ile Alevi değerlerinin gelecek nesillere aktarılması önemliydi. Kesin rakamlar olmamakla birlikte Duisburg ve çevresinde tahminen 20 bin Alevi yaşıyor. 450 aile derneğimize üye. 25 yaşın altındaki genç üye sayımızın 100’ün üzerinde olması geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.”