Düğün dönüşü feci kaza! 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı
Almanya’nın Bielefeld kentinde düğünden dönen bir aile kaza yaptı. Aynı otomobilin içindeki 7 kişiden 6’sı ağır yaralandı, 16 yaşındaki genç yaşamanı yitirdi.
POLİSİN verdiği bilgiye göre 35 yaşındaki bir kişinin kullandığı otomobile toplam 7 kişi bindi. Düğünden çıkan ve eve dönen aile, sürücünün hız sınırını aşması ve yolların ıslak olması nedeniyle Bielefeld’de kaza yaptı. Hızla duvara çarpan otomobil hurdaya dönerken, otomobili kullanan kişinin ön koltukta oturan 16 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, diğer 6 kişi ise ağır yaralandı. Kazaya yapan otomobilin düğün konvoyunda yer almadığı, normalden fazla kişinin binmesi nedeniyle ölen gencin emniyet kemerini takamadığı belirtildi.
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