Duden’den düzeltme: ‘İnşallah’ 1942’den beri sözlükte

DUDEN’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Yeni bir durum vesilesiyle bilgilendirme: ‘inschallah’ sözcüğü 1942 yılından beri sözlükte mevcut. Kelimenin sözlüğe yeni alındığı haberleri doğruyu yansıtmıyor.”