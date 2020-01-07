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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 07.01.2020 - 13:49,Son Güncelleme:/

Duden’den düzeltme: ‘İnşallah’ 1942’den beri sözlükte

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Duden’den düzeltme: ‘İnşallah’ 1942’den beri sözlükte

Anadolu Ajansı’nın dün ‘İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi’ başlığıyla abonelerine servis ettiği habere, Almanya’nın en önemli sözlüğü kabul edilen, ülkede imla klavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden’den düzeltme geldi.

DUDEN’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Yeni bir durum vesilesiyle bilgilendirme: ‘inschallah’ sözcüğü 1942 yılından beri sözlükte mevcut. Kelimenin sözlüğe yeni alındığı haberleri doğruyu yansıtmıyor.”

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