BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 07.01.2020 - 13:49,
Duden’den düzeltme: ‘İnşallah’ 1942’den beri sözlükte
Anadolu Ajansı’nın dün ‘İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi’ başlığıyla abonelerine servis ettiği habere, Almanya’nın en önemli sözlüğü kabul edilen, ülkede imla klavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden’den düzeltme geldi.
DUDEN’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Yeni bir durum vesilesiyle bilgilendirme: ‘inschallah’ sözcüğü 1942 yılından beri sözlükte mevcut. Kelimenin sözlüğe yeni alındığı haberleri doğruyu yansıtmıyor.”
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