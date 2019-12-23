Duayen gazeteci Faruk Zabcı’ya ‘Yaşam Boyu Başarı’ plaketi

CAMDEN Town’da iş insanı Numan Devrim’e ait İtalyan-Türk restoranı Good Fare’deki yemeğe, derneğin kurucu başkanı gazeteci-yazar Mustafa Kemal Erdemol, Onursal Başkanı Birol Yiğitcan, Başkanı Metin Güneş, başkan yardımcıları Mihrişah Safa, Nevsal Elevli, Genel Sekreteri Halil Yetkinlioğlu, Avukat Aynur Gökyıldız ile gazeteciler Rahati Başar, Celal Sönmez, Flash Haber portal sahibi Mehmet Taisi Güzel, Mine Zabcı, dernek dostları Tulip Holidays sahibi Itır Sökmen, jeoloji mühendisi Cem Ulutuncel, ressam Cevdet Akman, Umay Yiğitcan ile çok sayıda konuk katıldı. Numan Devrim’in konuklarıyla yakından ilgilendiği yemekte, bir yılın özetini yapan gazeteciler ve dostları, “2020’nin tüm dünyaya, insanlığa, ailelerine barış, dostluk, sağlık getirmesini” dilediler.

Birol Yiğitcan

Mustafa Kemal Erdemol

GÖZLER İKİ KİŞİNİN ÜZERİNDEYDİ

Samimi bir ortamda geçen yemekte, dernek başkanı CNN Türk İngiltere Temsilcisi Metin Güneş tüm konuklara ‘hoş geldiniz’ diyerek, geleneksel hale gelen yıl sonu yemeğinin birçok kişiyi bir araya getirmesi açısından önemli olduğuna değindi. Herkesin yeni yılını kutladı.

Numan Devrim / Metin Güneş

Güneş, gazetecilik mesleğinin duayeni Faruk Zabcı, ve İstanbul’dan gelen derneğin kurucu başkanı Erdemol’ü yemekte özellikle ağırladıklarını kaydederek aralarında bulunmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daha sonra söz alan Erdemol, uzun yıllardır Türkiye’de çalıştığını, ancak her yıl sonu Londra’ya gelerek, özlediği dostları, meslektaşlarıyla bu yemekte hasret giderdiğini belirtti. Türkiye için yeni yıla umutla girdiğini söyleyen Erdemol, “Londra’yı fazla özlemiyorum. Tek özlediğim sizlersiniz. Hepinizi burada görmek beni çok mutlu etti” dedi.





ZABCI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Onursal Başkan Yiğitcan yine hızla akıp geçen bir yıl sonunda bir araya geldiklerini, bu tür toplantılarla birbirlerini görüp, sohbet etmenin ayrı bir tadı olduğunu belirtti. Daha sonra 1968 yılından bu yana aktif gazetecilik yapan, özellikle dünyanın çeşitli savaş bölgelerinde Hürriyet gazetesi adına muhabir olarak görev alan Zabcı’ya, ressam Akman’ın eseri olan plaket, Güneş ve Erdemol tarafından verildi. Kendisine verilen ödül karşısında duygulanarak göz yaşlarını tutamayan Zabcı, sağlık nedenleriyle gelmekte zorlandığı toplantıdan büyük moral ve mutlulukla ayrılacağını söyleyerek, “Beni tahmin edemeyeceğiniz kadar sevindirdiniz. Hayatımın en duygusal anlarını yaşattınız. İyi ki varsınız, hepinizi çok seviyorum” dedi. Konukların sohbetiyle geç saatlere kadar süren yemekte, hepsi kendi alanında büyük tecrübeye sahip gazeteciler, yaklaşan yeni yıl için birbirlerini kutladılar. Sağlıkla yeniden bir araya gelme sözü verdiler.