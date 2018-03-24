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DTI, yeni bürosunu açtı

Kazım DOĞAN / FRANKFURT
24.03.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

TÜRK Alman İş ve Eğitim Enstitüsü’nün (DTI) yeni bürosu açıldı. Yeni büro Mannheim’ın şehir merkezinde ana tren istasyonuna yürüme mesafesinde.

M7, 14 adresindeki büronun açılışına DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, DTI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Jobnet.AG Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Franz Egle, Jobnet.AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Christoph Wesselmann, Mannheim Belediyesi Ekonomi ve Yapılanma Destek Bölümü Sorumlusu Dr. Wolfgang Miodek, DTI Denetleme Kurulu üyelerinden SPD’li Belediye Encümeni Marianne Bade, Yeşiller Mannheim Grup Başkan Vekili ve Belediye Encümeni Melis Sekmen, DTI Yönetim Kurulu üyesi Lumann Engel, DTI Proje Koordinatörü Gizem Weber, Duha Sosyal İşler Derneği Genel Müdürü Mustafa Dedekeloğlu ve Avrupa Chamber Korosu Şefi Thomas Stricker katıldı.

DTI, yeni bürosunu açtıWolfgang Miodek, Mustafa Dedekeloğlu, Franz Egle, Gizem Weber, Marianne Bade, Melis Sekmen, Christoph Wesselmann, Mustafa Baklan, Thomas Stricker ve Lumann Engel de açılışa katıldı (soldan sağa).

BİRLİKTE KULLANACAKLAR
Büroyu Jobnet.AG ve Türk İşverenler Derneği (TID) ile birlikte kullanacaklarını belirten DTI Başkanı Mustafa Baklan, “Hedefimiz bölgesel ve kültürel sınırları aşarak insanlar arasındaki uyum ve anlayışı geliştirmek. Mannheim’da bu konuda çok yol alındı. Yeni büromuzun, çeşitli etkinliklerle bu konuda bir çıkış noktası olacağını düşünüyoruz” dedi.
Jobnet.AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Wesselmann da, “Kalifiye eleman açığını giderebilmek amacıyla taslaklar geliştiriyoruz. Mannheim konumu itibarıyla, diğer eyaletlerdeki kalifiye eleman açığını gidermek için değerlendirilmeli” diye konuştu.
Yeşiller Mannheim Grup Başkan Vekili Melis Sekmen ve DTI Proje Koordinatörü Gizem Weber de, yeni büronun konumuna dikkati çekerken, DTI’nin geçen yıl düzenlediği etkinlikler ve 2018 programı hakkında bilgi verdiler.

DTI, yeni bürosunu açtı

Etiketler: avrupadan haberler
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