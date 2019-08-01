Dr. Ufuk Şentürk Türkiye Milli Takım doktoru oldu
Charite Hastanesi Diz Artroplastisi Bölüm Başkanı Dr. Ufuk Şentürk, Şenol Güneş’in Türkiye Milli Takım doktoru olma teklifini kabul etti. Dr. Şentürk, görevi kabul ettiğini Facebook hesabından duyurdu:
“DEĞERLİ hocam sayın Şenol Güneş’e, bana güvenip verdiği Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım doktorluğu görevi için çok teşekkür ederim. Daha önce de ifa ettiğim bu görevi Charite Berlin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Diz Artroplastisi Bölüm Başkanlığı’mın yanında yapmaktan onur ve gurur duyacağım.” Dr. Şentürk, daha önce Trabzonspor Kulübü doktoru olarak da görev yaptı. Şentürk, Türkiye Süper Ligi takımları ile Almanya’daki takımlarda oynayan çok sayıda profesyonel futbolcunun tedavisini başarıyla gerçekleştirdi.
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