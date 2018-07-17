Dostluk maçı berabere bitti
Mannheim Türkspor, onursal başkanlarından Hüseyin Adalı’nın başkanlığını yaptığı TSKV Frankfurt Türkgücü’nü Suntat Spor Tesisleri’nde ağırladı. Berabere sonuçlanan dostluk maçında Türkgücü’nün Turgay ve Ufuk’la gelen gollerine ev sahibi ekip Sinan ve Rahmi Can ile cevap verdi.
MANNHEIM Türkspor, onursal başkanlarından Hüseyin Adalı’nın başkanlığını yaptığı TSKV Frankfurt Türkgücü ile Suntat Spor Tesisleri’nde dostluk maçı yaptı. Rhein-Neckar Landesliga’da mücadele eden birinci takımının yoğun hazırlık programı nedeniyle sahaya ikinci takımla çıkan Mannheim’ın, maçın ilk dakikalarında kazandığı penaltıyı Yasin değerlendiremedi. Konuk Frankfurt Türkgücü ise kazandığı penaltıyı kaptan Turgay’la gole çevirince 1-0 öne geçti.
Mannheim’ın Sinan Öztürk’le bulduğu beraberlik sayısına devrenin son bölümünde Ufuk Yoldaş karşılık verdi, ilk 45 dakika 2-1 Frankfurt Türkgücü üstünlüğü ile kapandı.
Frankfurt Türkgücü
GENÇLERİ İZLİYORLAR
İkinci yarıda konuk ekip yakaladığı fırsatları gole çeviremezken, Murat Tiryaki ile bir de penaltıdan yararlanamadı. Buna karşılık Mannheim Türkspor, Rahmi Can Baş’ın golüyle skora eşitlik getirince karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
Mannheim Türkspor’da birinci takımın teknik sorumlusu Mehmet Ali Topal karşılaşmayı yardımcıları Serkan Özer, Ayhan Şahin ve Levent Çimrin’le birlikte izledi. Takıma yeni katılan futbolcuların performansından memnun kaldıklarını belirten Topal, “İkinci takımdaki bazı gençleri de birinci takıma kazandırmak için izliyoruz. Birinci takımda oynayacak kapasitede gençlerimiz var” dedi.
Karşılaşmayı birlikte izleyen iki takımın başkanları Kadir Baklan ve Hüseyin Adalı da, 90 dakika bitiminde futbolcular ve yöneticilerle dostluk maçı anısına fotoğraf çektirdi.
Mannheim Türkspor
Mannheim Türkspor 2. Başkanı İlker Polat, Mannheim Türkspor Başkanı Kadir Baklan, eski başkanlardan Alaaddin Bal ve TSKV Frankfurt Türkgücü Başkanı Hüseyin Adalı (soldan sağa) karşılaşmayı birlikte izledi.
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