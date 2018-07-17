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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil HOŞSÖZ / MANNHEIM
17.07.2018 - 18:14, Son Güncelleme:

Dostluk maçı berabere bitti

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Dostluk maçı berabere bitti

Mannheim Türkspor, onursal başkanlarından Hüseyin Adalı’nın başkanlığını yaptığı TSKV Frankfurt Türkgücü’nü Suntat Spor Tesisleri’nde ağırladı. Berabere sonuçlanan dostluk maçında Türkgücü’nün Turgay ve Ufuk’la gelen gollerine ev sahibi ekip Sinan ve Rahmi Can ile cevap verdi.

MANNHEIM Türkspor, onursal başkanlarından Hüseyin Adalı’nın başkanlığını yaptığı TSKV Frankfurt Türkgücü ile Suntat Spor Tesisleri’nde dostluk maçı yaptı. Rhein-Neckar Landesliga’da mücadele eden birinci takımının yoğun hazırlık programı nedeniyle sahaya ikinci takımla çıkan Mannheim’ın, maçın ilk dakikalarında kazandığı penaltıyı Yasin değerlendiremedi. Konuk Frankfurt Türkgücü ise kazandığı penaltıyı kaptan Turgay’la gole çevirince 1-0 öne geçti. 

Mannheim’ın Sinan Öztürk’le bulduğu beraberlik sayısına devrenin son bölümünde Ufuk Yoldaş karşılık verdi, ilk 45 dakika 2-1 Frankfurt Türkgücü üstünlüğü ile kapandı.

Dostluk maçı berabere bitti
Frankfurt Türkgücü

GENÇLERİ İZLİYORLAR
İkinci yarıda konuk ekip yakaladığı fırsatları gole çeviremezken, Murat Tiryaki ile bir de penaltıdan yararlanamadı. Buna karşılık Mannheim Türkspor, Rahmi Can Baş’ın golüyle skora eşitlik getirince karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
Mannheim Türkspor’da birinci takımın teknik sorumlusu Mehmet Ali Topal karşılaşmayı yardımcıları Serkan Özer, Ayhan Şahin ve Levent Çimrin’le birlikte izledi. Takıma yeni katılan futbolcuların performansından memnun kaldıklarını belirten Topal, “İkinci takımdaki bazı gençleri de birinci takıma kazandırmak için izliyoruz. Birinci takımda oynayacak kapasitede gençlerimiz var” dedi.
Karşılaşmayı birlikte izleyen iki takımın başkanları Kadir Baklan ve Hüseyin Adalı da, 90 dakika bitiminde futbolcular ve yöneticilerle dostluk maçı anısına fotoğraf çektirdi.

Dostluk maçı berabere bitti
Mannheim Türkspor

Dostluk maçı berabere bitti
Mannheim Türkspor 2. Başkanı İlker Polat, Mannheim Türkspor Başkanı Kadir Baklan, eski başkanlardan Alaaddin Bal ve TSKV Frankfurt Türkgücü Başkanı Hüseyin Adalı (soldan sağa) karşılaşmayı birlikte izledi.

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