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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Gürsel KÖKSAL – Kazım DOĞAN / FRANKFURT
19.08.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Dostluk Kupası’nı Tel Aviv kazandı, son şampiyon Eskişehir üçüncü oldu

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Dostluk Kupası’nı Tel Aviv kazandı, son şampiyon Eskişehir üçüncü oldu

Frankfurt ve kardeş şehirleri Eskişehir ile Tel Aviv’den futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen 3. Dostluk Kupası’nda Tel Aviv Shapiro Community Center, kardeş şehirlerin takımlarını geride bırakarak şampiyon oldu.

FRANKFURT Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş kentleri Eskişehir ve Tel Aviv ile birlikte düzenlediği 3. Dostluk Kupası, Türk Alman futbol kulübü Saz Rock’un Frankfurt’taki spor tesislerinde düzenlendi. Eskişehir’i geçen yılın şampiyonu Anadolu Üniversitesi Spor Klübü futbol takımının temsil ettiği turnuvaya Tel Aviv’den Shapiro Community Center ile Farkfurt’tan her ikisi de çok kültürlülüğün sembolü olan FV Saz Rock ve TuS Makkabi takımları katıldı.
Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in onur konuğu olduğu etkinlikte Türkiye’yi Frankfurt Başkonslosluğu’ndan Muavin Konsolos Gülsüm Bakıcı temsil etti.

Dostluk Kupası’nı Tel Aviv kazandı, son şampiyon Eskişehir üçüncü oldu
MUSTAFA KEMAL’İN SÖZÜYLE BAŞLATTI
Turnuvayı Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Tel Aviv Belediye Başkanı Danışmanı Itay Sarag’la birlikte başlatan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, sporcu ve izleyicileri selamladığı konuşmasında, “Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiğim bir özdeyişi vardır: ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’. Ben buradaki tüm sporcuların bu karakterde olduklarına yürekten inanıyor ve hepsine yürekten başarılar diliyorum. Sevgili kardeşim ve meslektaşım Peter Feldmann’a Türk halkı ve Eskişehirliler adına, bir kere daha teşekkür ediyorum” dedi.
Dostluk Kupası’nı Tel Aviv kazandı, son şampiyon Eskişehir üçüncü oldu
FİNALE TAKIM ÇIKARAMAYINCA...
Grup maçlarında Anadolu Üniversitesi, Saz Rock’u 2-1, Shapiro da TuS Makkabi’yi 1-0 mağlup etti. Frankfurt takımları karşılaşmasında TuS Makkabi ise Saz Rock’a 2-1 üstün geldi. Dördüncü karşılaşmada Anadolu Üniversitesi ile Shapiro golsüz berabere kaldı. Son grup maçlarında ise Saz Rock, Shapiro’ya 2-0 mağlup olurken TuS Makkabi, Anadolu Üniversitesi’ni 2-1 yendi. Makkabi futbol kulübü, karşılaşmalarda pek çok oyuncunun sakatlandığını belirterek finalde takım çıkaramayacağını duyurdu. Bunun üzerine grup maçları esas alınarak Tel Aviv’den katılan Shapiro Community Center şampiyon, TuS Makkabi ikinci, Anadolu Üniversitesi üçüncü, FV Saz Rock da dördüncü oldu.
Dostluk Kupası’nı Tel Aviv kazandı, son şampiyon Eskişehir üçüncü oldu

Turnuvanın en çok ilgi çeken maçlarından biri ise Frankfurtlu Parlamenterler ile Saz-Rock’ın eski oyuncuları arasında yapıldı. Takımlara kupa, madalya ve hediyelerini Feldmann ve Büyükerşen ile birlikte Muavin Konsolos Gülsüm Bakıcı, Tel Aviv Belediye Başkanı‘nın Danışmanı Itay Sarag, Alman futbolunun efsane isimlerinden Eintracht Frankfurt takımının eski futbol antrenörü Miroslav Stepanovic verdi.
Dostluk Kupası’nı Tel Aviv kazandı, son şampiyon Eskişehir üçüncü oldu
BURADA KAYBEDEN YOK
Futbolun sınırların ötesine geçerek insanları birleştirebildiğini ve diyaloğu artırdığına dikkati çekerek Frankfurt’un hoşgörülü, dünyaya açık bir kent olduğunu kaydeden Feldmann, “Bizde ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, İslamofobi ve antisemitizme yer yok. Sadece insanlık düşmanlarına karşı hoşgörülü değiliz” dedi. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Aslında hepimiz biliyoruz ki burada kaybeden yok. Dostluk, kardeşlik ve iyilik kazandı” dedi. 4. Dostluk Kupası’nın gelecek yıl Tel Aviv’de yapılacağı kaydedildi.

İMPARATORLAR SALONU’NDA DAVET
Turnuvadan sonra Feldmann, kardeş şehirlerden gelen konuklarını Belediye Sarayı’nın İmpatorlar Salonu’nda ağırladı. Törende üç kent adına iki başkan ve bir başkan danışmanın yaptığı konuşmalar Almanca, Türkçe ve İbranice‘ye çevrildi.

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun başına geçmiş imparator ve kralların resimleriyle donatılan salondaki selamlama bölümünün ardından misafirlere kültürel ve dini kökenlerine özen gösterilerek hazırlanmış akşam yemeği ikram edildi.

Dostluk Kupası’nı Tel Aviv kazandı, son şampiyon Eskişehir üçüncü oldu
Feldmann konuklarına tarihi Hoecst Porselen fabrikasından getirttiği kahve fincanları hediye ederken “Ama bunlar büfede durması için değil. Umarım kullanırsınız” dedi.

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