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Dostları, Aşık Veysel’i unutmadı

Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
22.03.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

Halk ozanı Aşık Veysel, ölümünün 45’inci yıldönümünde Almanya’nın Nürnberg kentinde anıldı. Etkinliğe Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe de katıldı.

“DÜĞÜN olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın” diyen Aşık Veysel, Nürnberg Alevi Kültür Merkezi, Belediye Kültür Dairesi, Transfer Film yapımcısı Jochen Menzel ve Humanistsche Zentrum’un işbirliğiyle Nürnberg Villa Leon’da anıldı.

Dostları, Aşık Veysel’i unutmadı
Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe.

Etkinlikte Boran Çolak, piyano ile Aşık Veysel’in türkülerini seslendirdi. Ardından, Aşık Veysel’e ait belgesel film gösterildi. Anita Herbst, Aşık Veysel’den şiirler okurken, Devrim Seven’in söylediği Aşık Veysel türkülerine Sadık Kırıcı sazıyla, Ahmet Sitti tefle eşlik etti.

Dostları, Aşık Veysel’i unutmadı
Jochen Menzel, Nazender Süzer Gökçe ve Leyla Güzelsoy’un söyleşisinde duygulu anlar yaşandı.

Belgesel film yapımcısı Jochen Menzel, Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ile bir söyleşi yaptı. Gökçe, dedesi ile anlarını anlattı. Türk-Alman Kadınlar Kulübü yönetim Kurulu üyesi Dr. Leyla Güzelsoy, Gökçe’nin açıklamalarını Almancaya çevirdi.

Dostları, Aşık Veysel’i unutmadı
Boran Çolak Veysel’in eserlerini seslendirdi

Son olarak sanatçılar Veysel’in ‘Kara Toprak’ türküsünü seslendirdi.
Program Boran Çolak’ın piyanosu ile son bulurken, Ara Güler ve Fikret Otyam’ın çektiği siyah -beyaz Aşık Veysel fotoğraf sergisi gezildi.
Nürnberg Alevi Kütür Derneği ile Humanistische Zentrum da, Aşık Veysel’i anma programları düzenleyecek.

Dostları, Aşık Veysel’i unutmadı

Etiketler: Aşık Veysel , Nürnberg Villa Leon , anma töreni , Dostlar beni hatırlasın , Nazender Süzer Gökçe , Jochen Menzel , Almanya , avrupadan haberler
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