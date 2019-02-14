Dortmund’un umudu var!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Tottenham, Almanya’nın Borussia Dortmund takımını 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.
AVRUPA futbolunun kulüpler düzeyinde en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Bundesliga lideri Dortmund, Londra'da perişan oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Tottenham'a 3-0 yenilen Dortmund, çeyrek final şansını zora soktu. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta İngiliz temsilcisi golleri ikinci 45 dakikada buldu.
ÜÇER ÜÇER YİYOR
Ömer Toprak'ın 90 dakika forma giydiği maçta Dortmund, ciddi bir gol pozisyonu da üretemedi. Bir hafta içinde üç maç yapan Dortmund, her karşılaşmada kalesinde üç gol gördü. Böylece üç maçta toplam dokuz gol yedi. Önce W. Bremen ile Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası'nda oynadığı maçta üç gol yiyen Dortmund, ardından lig maçında bu kez Hoffenheim'ın golüne engel olamadı. Şimdi de Tottenham'da üç gol yedi. Dortmund'un bir hafta içinde 9 gol yemesi takımın teknik heyetini ciddi şekilde düşündürmeye sevk etti. Kaleci Bürki yenen gollerde takım arkadaşlarını sorumlu tutarken “Ne zaman fizik gücü yüksek bir rakiple oynasak zor anlar yaşıyoruz. Onlara karşı koyamıyoruz. Maçta çok şansımız yoktu. Birkaç haftadır bu böyle. İyi savunma yapmadığımız için duran toplardan goller yiyoruz. İyi savunma için antrenmanlarda çalışmak zorundayız” dedi.
UMUDUMUZ VAR
Dortmund'un turu geçebilmesi için dört farklı galibiyete ihtiyacı olacak. Başta Teknik Direktör Lucian Favre olmak üzere futbolcuların turu geçeceklerine olan inancı var. Dortmund Kaptanı Mario Götze, tur için umutlu olduğunu söyledi. Götze “Biz sahamızda önemli bir gücüz. Seyircimizin de desteğini alıp turu geçeceğimize olan inancım var. Ancak işimiz kolay değil” dedi. Lucian Favre ise maç ile ilgili yaptığı değerlendirmede takımının ilk yarıda sergilediği futbolu övdü. Favre “İlk yarıda iyi oynadık. Aynı oyunu kendi sahamızda da oynarsak turu geçebiliriz” dedi. Dortmund ile Tottenhem maçın rövanşını 5 Mart'ta Dortmund'da oynayacaklar.
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