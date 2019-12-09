Dortmund'un umudu Barcelona!

ŞAMPİYONLAR Ligi Grup maçlarının sonuncusu yarın ve çarşamba akşamı oynanacak. Almanya'nın dört takımla temsil edildiği Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Dortmund ile RB Leipzig oynayacak. B. Münih ile Leverkusen ise çarşamba akşamı sahaya çıkıyorlar.



DORTMUND KAZANIP BEKLEYECEK

F Grubu'nda 7 puan ve averajla 3. sırada bulunan Dortmund, yarın akşam sahasında Slavia Prag ile oynayacak. Saat 21.00'de başlayacak maçta Dortmund'un hedefi üç puan. Sarı siyahlar bu karşılaşmadan galip gelip, Barcelona'nın İnter ile deplasmanda oynayacağı maçın sonucunu bekleyecek. Grupta İnter 7 puanla ikinci sırada. G Grubu'nda 10 puanla lider olan RB Leipzig, Lyon ile oynayacak. Maçın başlama saati 21.00. RB Leipzig'in grupta 10 puanı bulunuyor. Lyon ile Zenit'in ise 7'şer puanı var. RB Leipzig berabere kaldığı taktirde gruptan lider çıkacak.

BAYERN MÜNİH GARANTİLEDİ

B Grubu'nda oynadığı beş maçın beşini de kazanan Bayern Münih, 15 puanla lider. Çarşamba akşamı sahasında İngilizlerin ünlü takımı Tottenham ile oynayacak. Tottenham'ın 10 puanı var. İki takım da gruptan çıkmayı garantiledi. Saat 21.00'de başlayacak maç, iki takım açısından formaliteden öteye bir anlam taşımıyor. Almanya'nın dördüncü temsilcisi Leverkusen ise D Grubu'nda ikinci olabilmek için Juventus ile karşı karşıya geliyor.

Leverkusen'in 6 puanı bulunuyor. Grupta ikinci sırada bulunan Atletico Madrid'in rakibi ise sonuncu Lok. Moskova. Atletico Madrid 7 puanla ikinci sırada.

İspanyol ekibi kazandığı taktirde Leverkusen galip bile gelse Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.