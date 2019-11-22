Dortmund'dan 250 milyon Euro'luk imza
Alman Bundesliga ekibi Dortmund 2000'li yıllarda ciddi ekonomik dar boğaza girdi. O kadar zor durumdaydı ki neredeyse ezeli rakibi Bayern Münih'e bir kaç milyon euro borçlanmak zorunda kalacaktı. Ancak son 15 yıldır başarılı finansal yönetimle mali istikrar yakaladı. Şimdi ise milyonluk sponsor anlaşmaları imzalıyor.
Spor malzemeleri üreten Puma ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Dortmund, ciddi gelir elde edecek. Sözleşmeye atılan imza karşılığında sarı siyahlı kulübün kasasına 8 yılda toplam çeyrek milyar euroya yakın para girecek.
Dortmund ile Puma 2012 yılında ilk kez sponsorluk anlaşması imzalamış, anlaşma gereği yedi yıldır da taraflar işbirliğini sürdürüyor. Dortmund Puma'nın ürünlerini kullanıyor, spor üreticisi firma da Dortmund'a buna karşılık ödeme yapıyor. Yeni sponsorluk anlaşması 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek.
2028 yılına kadar geçerli olacak. Dortmund Puma ürünlerini kullanacak. Üretici firma da Dortmund'da yıllık 30 milyondan biraz fazla olmak üzere sekiz yıl boyunca yaklaşık 250 milyon euro ödeyecek. Puma sadece Dortmund ile sözleşme imzalamadı. Piyasada daha fazla pazar payı alabilmek için İngiliz devi Manchester City ile de 10 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. 10 yıl boyunca Manchester City Puma giyecek, buna karılık da 750 milyon euro kazanç elde edecek. Puma Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach ile de daha önce anlaşmaya varmıştı.
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