Dortmund'dan 250 milyon Euro'luk imza

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriDortmund'dan 250 milyon Euro'luk imza
GeriAvrupa Dortmund'dan 250 milyon Euro'luk imza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
22.11.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Dortmund'dan 250 milyon Euro'luk imza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dortmund'dan 250 milyon Euro'luk imza

Alman Bundesliga ekibi Dortmund 2000'li yıllarda ciddi ekonomik dar boğaza girdi. O kadar zor durumdaydı ki neredeyse ezeli rakibi Bayern Münih'e bir kaç milyon euro borçlanmak zorunda kalacaktı. Ancak son 15 yıldır başarılı finansal yönetimle mali istikrar yakaladı. Şimdi ise milyonluk sponsor anlaşmaları imzalıyor.

Spor malzemeleri üreten Puma ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Dortmund, ciddi gelir elde edecek. Sözleşmeye atılan imza karşılığında sarı siyahlı kulübün kasasına 8 yılda toplam çeyrek milyar euroya yakın para girecek.

Dortmund ile Puma 2012 yılında ilk kez sponsorluk anlaşması imzalamış, anlaşma gereği yedi yıldır da taraflar işbirliğini sürdürüyor. Dortmund Puma'nın ürünlerini kullanıyor, spor üreticisi firma da Dortmund'a buna karşılık ödeme yapıyor. Yeni sponsorluk anlaşması 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek.

2028 yılına kadar geçerli olacak. Dortmund Puma ürünlerini kullanacak. Üretici firma da Dortmund'da yıllık 30 milyondan biraz fazla olmak üzere sekiz yıl boyunca yaklaşık 250 milyon euro ödeyecek. Puma sadece Dortmund ile sözleşme imzalamadı. Piyasada daha fazla pazar payı alabilmek için İngiliz devi Manchester City ile de 10 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. 10 yıl boyunca Manchester City Puma giyecek, buna karılık da 750 milyon euro kazanç elde edecek. Puma Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach ile de daha önce anlaşmaya varmıştı.

Dortmunddan 250 milyon Euroluk imza

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle