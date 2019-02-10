Dortmund'da büyük yıkım; 3-0'dan 3-3
Dortmund 3-0 öne geçtiği maçta Hoffenheim ile 3-3 berabere kalarak iki puan kaybetti. M'gladbach sahasında 3-0 yenildi. B. Münih, Schalyke'yi 3-1 yenerek ikinci sıraya yükseldi.
BUNDESLIGA'nın 21. Hafta maçlarında sürpriz sonuçlar alındı. Haftanın en büyük hayal kırkılığını lig lideri Dortmund ile haftaya ikinci sıradan başlayan M'gladbach yaşattı. Dortmund, Hoffenheim ile sahasında oynadığı maçta 3-3 berabere kaldı.
FAVRE MAÇI EVDE SEYRETTİ
Teknik Direktör Lucian Favre hasta olduğu için takımının başında olamadı. Maçı evde izleyen Favre, yardımcılarına telefonla direktifler verdi. Dortmund, 32, 43 ve 66. dakikalarda bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. Konuk Hoffenheim üç farkla geriye düşmesine rağmen maçta çok pozisyon buldu. Farklı skora rağmen pes etmedi. 75, 83 ve 87. dakikalarda attığı üç golle 3-3 beraberliği sağlayan Hoffenheim, zorlu Dortmund deplasmanında bir puan çıkarmayı bildi. Dortmund bu sonuçla sahasında ikinci kez puan kaybetmiş oldu. Bir puan alan sarı siyahlılar. Puanını 50'ya yükseltti.
B. MÜNİH RAHAT KAZANDI
Haftaya üçüncü sırada giren B. Münih, Schalke'yi konuk etti. Suat Serdar ve Ahmed Kutucu'nun ilk 11'de oynadığı Schalke, karşılaşma dan en azından bir puanı hedefledi. Ancak bu amacına ulaşamadı. B. Münih 12. dakikada Bruma'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 25. dakikada Ahmed Kutucu orta sahadan aldığı topla hızla B. Münih kalesine yöneldi. B. Münih defansı Ahmed Kutucu'nun hızına yetişemedi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmed, topu filelerle buluşturdu: 1-1. Golden iki dakika sonra Schalke defansı Lewandowski'yi boş bırakmanın cezasını ağır ödedi. Lewandowski, ceza alanı çizgisi üzerinde düzgün vurduğu topu kaleye göndererek takımını da 2-1 öne geçirdi. 57. dakikada Gnabry maçın sorunu 3-1 olarak belirledi. B. Münih aldığı üç puanla puanını 45'e yükseltti. İkinciliği de Gladbach'dan kaptı. Dortmund ile puan farkını da yediden beşe düşürdü.
DOLL İLK GALİBİYETİ ALDI
Freiburg ile Wolfsburg arasında oynanan maç gol düellosuna sahne oldu. 3-3 berabere biten maçta takımlar birer puana razı oldu. Haftanın en büyük hayal kırkılığını yaratan takımlardan biri de M'gladbach oldu. Sahasında bu sezon şimdiye kadar yaptığı tüm maçlı kazanan Gbadcah, Hertha Berlin'e 3-0 yenildi. Böylece sahasında hem ilk yenilgiyi hem de ilk puan kaybını yaşadı. Lig ikinciliğini de B. Münih'e kaptırdı. Ligde dördüncü sırada bulunan RB Leipzig Frankfurt ile 0-0 berabere kaldı. Haftaya son sırada giren Hannover, düşme hattında bulunan Nürnberg'i konuk etti. Thomas Doll'un kurtarıcı olarak başına geçtiği Hannover, Nürnberg'i 2-0 yendi. Hannover haftalar sonra galip gelirken, Doll da Bundesliga'daki ilk galibiyetini aldı. Hannover son sırada kurtuldu, Nürnberg sonucu sıraya geriledi. Haftanın açılış maçında ise Leverkusen Mainz'ı deplasmanda 5-1 yendi.
HAFTANIN SONUÇLARI
Mainz - Leverkusen: 1-5
Dortmund - Hoffenheim: 3-3
Freiburg - Wolfsburg : 3-3
B. Münih - Schalke: 3-1
M'gladbach - Hertha : 0-3
RB Leipzig - Frakfurt : 0-0
Hanonver - Nürnberg: 2-0
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