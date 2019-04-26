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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
26.04.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Dortmund ile Schalke 175. randevuda

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Dortmund ile Schalke 175. randevuda

Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Dortmund ile Schalke maçı cumartesi saat 15.30'da Dortmund'da oynanacak. Bugüne kadar 93 kez Bundesliga'da karşı karşıya gelen iki takımın bu 175. randevusu olacak. Maçta alınacak sonuç lig şampiyonluğunu yakından ilgilendiriyor. Schalke'nin Dortmund'a çelme takması durumunda B. Münih şampiyonlukta önemli avantaj elde edecek. İki takımın arasındaki derbi maçında Türk kökenli futbolcular Suat Serdar ile Ömer Toprak da karşı karşıya gelecek.

Dortmund ile Schalke arasındaki tarihi rekabet bu cumartesi bir kez daha yaşanacak. Ruhr Bölgesi veya Binlerin Derbisi olarak anılan maça bu kez Dortmund evsahipliği yapıyor. Ligin en çılgın maçı olarak kabul edilen karşılaşma Dortmund'da cumartesi saat 15.30'da başlayacak.

DORTMUND AVANTAJLI DA OLSA
Ruhr Bölgesinde irili ufaklı bine yakın futbol takımı bulunuyor. Tüm takımların birbiriyle yaptığı karşılaşmalar, oynadıkları lige bakılmaksızın çok çekişmeli geçer. Maçlara ilgi her zaman çok büyük olur. Ruhr Havzası'nın iki takımı Dortmund ile Schalke zamanla güçlenince bunların yaptığı maçlara Binlerin Derbisi denilmeye başlandı. Dünyanın sayılı derbileri arasında kabul edilen Dortmund Schalke maçları hem gergin hem de çekişmeli geçer. Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Dortmund 4-0 önde iken Schalke pes etmemiş, dört gol atarak skoru 4-4 yapmıştı. Dortmund en başarılı sezonunu geçirirken, Schalke tarihindeki en kötü sezonunu geçiriyor. Dortmund avantajlı olmasına rağmen futbol otoriteleri maçın kesin favorisinin sarı siyahlı ekip olduğunu söyleyemiyor. Çünkü iki takımın maçlarını önceden kestirmek çok zor.

SCHALKE DE CEZAYİRLİ CEZALI
Schalke'de maç öncesi Bentaleb krizi çıktı. Cezayirli 24 yaşındaki futbolcu kulübün zorunlu koştuğu Almanca kursuna devam etmediği için kadro dışı bırakıldı. Tek başına maçı çevirecek yeteneğe sahip Cezayirli'nin olmaması Schalke için büyük kayıp. Son haftalarda kaybedilen maçlar nedeniyle hayli moral bozukluğu bulunan Schalke'de bir de Bentaleb sıkıntısı eklendi. Dortmund son altı maçın beşini kazandığı için hayli moralli. Eksiği de yok. Dortmund maça moralli çıkacak. Kağıt üzerinde her şey Dortmund lehine gözüküyor. Ancak bunun derbi olduğunu unutmamak lazım. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bu derbinin de favorisi bulunmuyor.

SCHALKE ÜSTÜN
Cumartesi günkü maçta takımlar 175. randevusunda buluşacak. Dortmund ile Schalke Bundesliga'da ise 94. maçına çıkacak. Toplamda Schalke üstünlük kurarken, ligde ise Dortmund daha fazla maç kazandı. Schalke 69 galibiyet alırken, Dortmund'un kazandığı maç sayısı 60. Berabere biten karşılaşma sayısı ise 45. Ligde ibre Dortmund'dan yana. Sarı siyahlar 33 galibiyet aldı. Schalke ise 31 kez galibiyet sevinci yaşadı. 29 karşılaşma ise berabere sona erdi. Dortmund sahasında oynadığı 46 karşılaşmanın 20'isin kazandı. 11'ini kaybetti. 15 kez de eşitlik bozulmadı.

LİDER PAZAR GÜNÜ OYNUYOR
Bundesliga'nın 31. Haftası'nın açılış maçı ise Augsburg ile Leverkusen arasında oynanacak. Bugün oynanacak maç Augsburg'da saat 20.30'da başlıyor. Haftanın bir diğer derbisi ise lider Bayern Münih ile düşme korkusu yaşayan Nürnberg arasında oynanacak. Bavyera Derbisi olarak anılan maç pazar günü saat 18.00'de Nürnberg kentinde oynanacak. Her iki takımın da galibiyet hedeflediği karşılaşma Bayern Münih için şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyor. Nürnberg açısından ise bu maçta alacağı sonuç ligde kalıp kalmayacağını belirlemesi noktasında önem arz ediyor.

Haftanın programı şöyle:

BUGÜN

Augsburg - Leverkusen (20.30)

CUMARTESİ
Dortmund - Schalke (15.30)
RB Leipzig - Freiburg (15.30)
Frankfurt - Hertha (15.30)
Hannover - Mainz (15.30)
Düsseldorf - W. Bremen (15.30)
Stuttgart - Mönchengladbach (18.30)

PAZAR
Hoffenheim - Wolfsburg (15.30)
Nürnberg - B. Münih (18.00)

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