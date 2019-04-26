Dortmund ile Schalke 175. randevuda

Dortmund ile Schalke arasındaki tarihi rekabet bu cumartesi bir kez daha yaşanacak. Ruhr Bölgesi veya Binlerin Derbisi olarak anılan maça bu kez Dortmund evsahipliği yapıyor. Ligin en çılgın maçı olarak kabul edilen karşılaşma Dortmund'da cumartesi saat 15.30'da başlayacak.

DORTMUND AVANTAJLI DA OLSA

Ruhr Bölgesinde irili ufaklı bine yakın futbol takımı bulunuyor. Tüm takımların birbiriyle yaptığı karşılaşmalar, oynadıkları lige bakılmaksızın çok çekişmeli geçer. Maçlara ilgi her zaman çok büyük olur. Ruhr Havzası'nın iki takımı Dortmund ile Schalke zamanla güçlenince bunların yaptığı maçlara Binlerin Derbisi denilmeye başlandı. Dünyanın sayılı derbileri arasında kabul edilen Dortmund Schalke maçları hem gergin hem de çekişmeli geçer. Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Dortmund 4-0 önde iken Schalke pes etmemiş, dört gol atarak skoru 4-4 yapmıştı. Dortmund en başarılı sezonunu geçirirken, Schalke tarihindeki en kötü sezonunu geçiriyor. Dortmund avantajlı olmasına rağmen futbol otoriteleri maçın kesin favorisinin sarı siyahlı ekip olduğunu söyleyemiyor. Çünkü iki takımın maçlarını önceden kestirmek çok zor.

SCHALKE DE CEZAYİRLİ CEZALI

Schalke'de maç öncesi Bentaleb krizi çıktı. Cezayirli 24 yaşındaki futbolcu kulübün zorunlu koştuğu Almanca kursuna devam etmediği için kadro dışı bırakıldı. Tek başına maçı çevirecek yeteneğe sahip Cezayirli'nin olmaması Schalke için büyük kayıp. Son haftalarda kaybedilen maçlar nedeniyle hayli moral bozukluğu bulunan Schalke'de bir de Bentaleb sıkıntısı eklendi. Dortmund son altı maçın beşini kazandığı için hayli moralli. Eksiği de yok. Dortmund maça moralli çıkacak. Kağıt üzerinde her şey Dortmund lehine gözüküyor. Ancak bunun derbi olduğunu unutmamak lazım. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bu derbinin de favorisi bulunmuyor.

SCHALKE ÜSTÜN

Cumartesi günkü maçta takımlar 175. randevusunda buluşacak. Dortmund ile Schalke Bundesliga'da ise 94. maçına çıkacak. Toplamda Schalke üstünlük kurarken, ligde ise Dortmund daha fazla maç kazandı. Schalke 69 galibiyet alırken, Dortmund'un kazandığı maç sayısı 60. Berabere biten karşılaşma sayısı ise 45. Ligde ibre Dortmund'dan yana. Sarı siyahlar 33 galibiyet aldı. Schalke ise 31 kez galibiyet sevinci yaşadı. 29 karşılaşma ise berabere sona erdi. Dortmund sahasında oynadığı 46 karşılaşmanın 20'isin kazandı. 11'ini kaybetti. 15 kez de eşitlik bozulmadı.

LİDER PAZAR GÜNÜ OYNUYOR

Bundesliga'nın 31. Haftası'nın açılış maçı ise Augsburg ile Leverkusen arasında oynanacak. Bugün oynanacak maç Augsburg'da saat 20.30'da başlıyor. Haftanın bir diğer derbisi ise lider Bayern Münih ile düşme korkusu yaşayan Nürnberg arasında oynanacak. Bavyera Derbisi olarak anılan maç pazar günü saat 18.00'de Nürnberg kentinde oynanacak. Her iki takımın da galibiyet hedeflediği karşılaşma Bayern Münih için şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyor. Nürnberg açısından ise bu maçta alacağı sonuç ligde kalıp kalmayacağını belirlemesi noktasında önem arz ediyor.

Haftanın programı şöyle:

BUGÜN

Augsburg - Leverkusen (20.30)

CUMARTESİ

Dortmund - Schalke (15.30)

RB Leipzig - Freiburg (15.30)

Frankfurt - Hertha (15.30)

Hannover - Mainz (15.30)

Düsseldorf - W. Bremen (15.30)

Stuttgart - Mönchengladbach (18.30)

PAZAR

Hoffenheim - Wolfsburg (15.30)

Nürnberg - B. Münih (18.00)