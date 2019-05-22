Dortmund, ikinci transferini de bitirdi!
Nico Schulz transferini açıklayan Dortmund'un Julian Brandt'ın transferi konusunda Bayer Leverkusen ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Borussia Dortmund'un, Alman milli yıldız Julian Brandt'ın transferi konusunda Bayer Leverkusen ile anlaştığı öne sürüldü.
Bild'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund, ayrılmak istediğini ileten Brandt için Leverkusen ile 25 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından Dortmund'a imza atacağı kaydedildi.
Borussia Dortmund'un 27 milyon euro'ya transfer ettiği Nico Schulz transferi sonrası Thorgan Hazard'ı ve Julian Brandt'ı transfer ederek ilk 3 hamlesini gerçekleştireceği belirtildi.
Christian Pulisic'in Chelsea'ye gidişinden 64 milyon euro kazanan Dortmund'un, 3 transferden sonra daha önemli hamleleri de olacağı ve Bundesliga şampiyonluğu için iddialı bir ekip kuracağı vurgusu yapıldı.
Bu sezon Bundesliga'da 33 maça çıkan Julian Brandt, 7 gol atıp 14 asist yaptı. 23 yaşındaki sol açık, Almanya Milli Takım formasını da 24 kez giydi.
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