Dortmund, iki yıldızı yaz gelmeden bitirdi
Borussia Dortmund'un, bu yaz için ilk iki transfer hedefinin Nico Schulz ve Thorgan Hazard olacağı öne sürüldü.
Kicker'de yer alan haberde; Dortmund'un şimdiden kulüplerle anlaşma sağladığı ifade edildi. Sarı siyahlı kulübün, Nico Schulz için Hoffenhem'a 20 milyon euro ödeyeceği yazıldı. Thorgan Hazard içinse Borussia Mönchengladbach'a ödenecek tutarın 25 milyon euro olduğu kaydedildi.
Thorgan Hazard transferinin görece ucuz olmasının sebebinin oyuncunun kontratının bitimine sadece 1 sezon kalması olduğu belirtilirken, Schulz içinse Hoffenheim'ın istediği rakamın ödeneceği bilgisi verildi.
Sol açık bölgesinde görev alan 26 yaşındaki Thorgan Hazard, bu sezon forma giydiği 32 Bundesliga maçında 10 gol atıp 11 asist yaptı.
Sol bekte görev alan 26 yaşındaki Alman yıldız Nico Schulz ise bu sezon 29 Bundesliga maçında yaptığı 6 asistle dikkat çekti.
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