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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
17.05.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Dortmund, iki yıldızı yaz gelmeden bitirdi

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Dortmund, iki yıldızı yaz gelmeden bitirdi

Borussia Dortmund'un, bu yaz için ilk iki transfer hedefinin Nico Schulz ve Thorgan Hazard olacağı öne sürüldü.

Kicker'de yer alan haberde; Dortmund'un şimdiden kulüplerle anlaşma sağladığı ifade edildi. Sarı siyahlı kulübün, Nico Schulz için Hoffenhem'a 20 milyon euro ödeyeceği yazıldı. Thorgan Hazard içinse Borussia Mönchengladbach'a ödenecek tutarın 25 milyon euro olduğu kaydedildi.

Thorgan Hazard transferinin görece ucuz olmasının sebebinin oyuncunun kontratının bitimine sadece 1 sezon kalması olduğu belirtilirken, Schulz içinse Hoffenheim'ın istediği rakamın ödeneceği bilgisi verildi.

Sol açık bölgesinde görev alan 26 yaşındaki Thorgan Hazard, bu sezon forma giydiği 32 Bundesliga maçında 10 gol atıp 11 asist yaptı.

Sol bekte görev alan 26 yaşındaki Alman yıldız Nico Schulz ise bu sezon 29 Bundesliga maçında yaptığı 6 asistle dikkat çekti.

Dortmund, iki yıldızı yaz gelmeden bitirdi

Dortmund, iki yıldızı yaz gelmeden bitirdi

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