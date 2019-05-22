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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
22.05.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Dortmund hızlı başladı

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Dortmund hızlı başladı

Dortmund kadrosuna üç yıldız futbolcuyu kattı. Önce Alman milli futbolcular Schulz ve Brandt'a sonra da Belçikalı Hazard'a imza attıran sarı siyahlar, futbolcuların kulüplerine toplam 75 milyon euro ödeyecek.

BUNDESLIGA şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptıran Dortmund, transferde elini çabuk tuttu. Sarı siyahlı kulüp sezonunun bitiminin hemen ardından önce Alman milli takımının iki yıldızını renklerine bağladı.

Dortmund hızlı başladı
Dortmund yönetimi Leverkusen ve milli takımın orta saha beyni Julian Brandt ile Hoffenheim'ın milli futbolcusu Nico Schulz'a imza attırdı. Ardından da Mönchengladbach'ın orta saha futbolcusu Thorgan Hazard'ı transfer etti.
Dortmund hızlı başladı

75 MİLYON EURO ÖDEDİ
Dortmund Nico Schulz için Hoffenheim ile sıkı pazarlık yaptı. Taraflar Schulz'un transferi karşılığında 25 milyon euroya el sıkıştı. Dortmund yönetimi Brandt için ise Leverkusen ile masaya oturmadı. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan '25 milyon euroya dilediği kulübe gidebilir' maddesini işletti.

Dortmund yönetimi, Leverkusen kulübünün hesabına 25 milyon euro yatırdı. Yönetim böylece transferde sıkıntı yaşamadan Brandt'ı renklerine bağladı. Dortmund yönetimi Mönchengladach ile de anlaşmaya varınca 26 yaşındaki Thorgan Hazard'ı da kadrosuna katmayı başardı.

Dortmund hızlı başladı
Hazard kendisini beş yıllığına sarı siyahlara bağlayan sözleşmeye imza attı. Dortmund Mönchengladbach'a bu transfer için 25 milyon euro ödeyecek. Hazard Dortmund'a ait internet sayfasında şu açıklamayı yaptı: “Dortmund'da oynamak benim için bir şeref. Büyük bir kulüp.”

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