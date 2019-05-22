Dortmund hızlı başladı
Dortmund kadrosuna üç yıldız futbolcuyu kattı. Önce Alman milli futbolcular Schulz ve Brandt'a sonra da Belçikalı Hazard'a imza attıran sarı siyahlar, futbolcuların kulüplerine toplam 75 milyon euro ödeyecek.
BUNDESLIGA şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptıran Dortmund, transferde elini çabuk tuttu. Sarı siyahlı kulüp sezonunun bitiminin hemen ardından önce Alman milli takımının iki yıldızını renklerine bağladı.Dortmund yönetimi Leverkusen ve milli takımın orta saha beyni Julian Brandt ile Hoffenheim'ın milli futbolcusu Nico Schulz'a imza attırdı. Ardından da Mönchengladbach'ın orta saha futbolcusu Thorgan Hazard'ı transfer etti.
75 MİLYON EURO ÖDEDİ
Dortmund Nico Schulz için Hoffenheim ile sıkı pazarlık yaptı. Taraflar Schulz'un transferi karşılığında 25 milyon euroya el sıkıştı. Dortmund yönetimi Brandt için ise Leverkusen ile masaya oturmadı. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan '25 milyon euroya dilediği kulübe gidebilir' maddesini işletti.
Dortmund yönetimi, Leverkusen kulübünün hesabına 25 milyon euro yatırdı. Yönetim böylece transferde sıkıntı yaşamadan Brandt'ı renklerine bağladı. Dortmund yönetimi Mönchengladach ile de anlaşmaya varınca 26 yaşındaki Thorgan Hazard'ı da kadrosuna katmayı başardı.Hazard kendisini beş yıllığına sarı siyahlara bağlayan sözleşmeye imza attı. Dortmund Mönchengladbach'a bu transfer için 25 milyon euro ödeyecek. Hazard Dortmund'a ait internet sayfasında şu açıklamayı yaptı: “Dortmund'da oynamak benim için bir şeref. Büyük bir kulüp.”
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