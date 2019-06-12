İlkay Gündoğan dört yıl sonra gol attı
Almanya'nın Estonya'yı 8-0 yendiği maçta İlkay Gündoğan penaltıdan bir gol attı. Bu golle İlkay dört yıllık hasretine nokta koydu. Maçta İlkay ilk 11'de sahaya çıktı. Almanya 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Estonya'yı yenerek, üçte üç yaptı. Löw'ün hastalığı nedeniyle televizyondan izlediği maçta takımı yardımcı antrenör Marcus Sorg saha kenarında yönetti.
ALMAN milli takımı kadrosunda yer alan tek Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan, Estonya ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı. İlkay, Almanya'nın 8-0 kazandığı maçta bir de gol attı. İki golün de hazırlamasında yer aldı. Takımın en iyi futbolcularından biri olan İlkay, 26. dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti. Düzgün vuruşla penaltıyı gole çeviren İlkay, takımının böylece dördüncü golüne imza attı. Bu gol İlkay'ın dört yıllık hasretini bitirdi.
İlkay, uzun süren sakatlıkları nedeniyle şimdiye kadar sadece 31 kez Alman milli takım forması giydi. Bu maçlarda da toplam beş gol attı. İlk golünü 26 Mart 2013'te Dünya Kupası Grup Eleme Maçında Kazakistan'a atan İlkay, 14 Ağustos 2013'de Paraguay ile oynanan dostluk maçında ikinci kez milli forma altında golle buluştu. 13 Haziran 2015'de Cebelitarık ile oynanan Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçı'nda üçüncü kez gol bulan İlkay, yine Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçı'nda bu kez İskoçya'ya 7 Eylül 2015'de dördüncü golünü attı. Yaklaşık dört yıldır gol bulamayan İlkay, bu sessizliğini Estonya maçında bozdu. Alman milli takım forması altında beşinci golünü kaydetti.Teknik Direktör Joachim Löw hastalığı nedeniyle milli takım maçını televizyondan izledi. Mainz'da oynanan maçta takımı, Beyaz Rusya karşılaşmasında olduğu gibi Estonya karşısında da Marcus Sorg kenardan yönetti. Karşılaşmada müthiş bir baskı kuran ve peş peşe goller bulun Almanya, ilk yarıyı 5-0, maçı da 8-0 kazandı. Maçta Almanya'nın gollerini Reus (2), Gnabry (2), Goretzka, İlkay, Werner ve Sane attı. Bu sonuçla puanını 9'a çıkartan Almanya, bir maç eksikle Kuzey İrlanda'nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Almanya daha önce Hollanda ve Beyaz Rusya'yı yenmişti. Grupta Almanya 13 golle en çok rakip fileleri havalandıran takım. Panzerler, İrlanda ile birlikte iki golle de kalesinde en az gol gören takım unvanına da sahip.Karşılaşma sonrası hayli mutlu gözüken Alman Teknik Direktör Marcus Sorg, alınan 8-0'lık galibiyet ile ilgili “Daha iyi olamazdı. Harika bir karşılaşma oldu” derken, karşılaşmada iki gol atan Reus ise “Beyaz Rusya maçından daha fazla gol atacağımızı düşündük. Bunu başarabileceğimizi maçın ilk yarım saatlik bölümünde gösterdik. Maçın başından itibaren iyi bir ritm yakaladık. Paslaşmalarımız iyiydi” dedi. Takım kaptanı ve kalecesi Neuer ise “Son iki milli maçta gösterdiğimiz performansla gurur duymalıyız. Önemli olan golü erken bulmamızdı. Bu tür rakipler karşısında böylece rahatlarsınız ve kontrolü elinize alırsınız” değerlendirmesinde bulundu.
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