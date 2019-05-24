Dört partinin liste başı adayı kadın
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin belirleneceği seçimler perşembe günü başladı. Bazı ülkeler seçimi tamamladı bile. 28 üye ülkeyi kapsayan seçimler için son gün pazar. Parlamentoya en fazla 96 milletvekili gönderecek Almanya’da ise seçmenler pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde, milletvekili çıkarmasına kesin gözüyle bakılan altı partiden dördü, kadın liste başı adaylarla seçmen karşısına çıktı.
YAKLAŞIK 60 milyon seçmenin bulunduğu Almanya’da seçilecek 96 milletvekilinin CDU/CSU, SPD, Yeşiller, Sol Parti, FDP ve aşırı sağcı AfD arasında paylaşılması bekleniyor. Bu altı partiden SPD, Yeşiller, Sol Parti ve FDP bu seçimlerde ilk sırayı kadın adaylara verdi. SPD, Federal Adalet Bakanlığı görevinden pazar günü istifa edeceğini açıklayan Katarina Barley’i, Yeşiller Ska Keller’i, Sol Parti Özlem Alev Demirel’i ve FDP Nicola Beer’i liste başı aday gösterdi. Dört kadın aday, partilerinin seçimlerden zaferle çıkması için yoğun kampanya yürüttü.
CDU/CSU ile AfD ise liste başına erkek aday koyarak seçmenden oy istiyor. CDU/CSU’nun Manfred Weber, AfD’nin ise Jörrg Meuthen. Bu iki politikacının kadın adaylara karşı nasıl bir sonuç elde edecekleri pazar akşamı belli olacak.
DÖRT KONU BAŞLIĞI
Seçim kampanyası boyunca altı partinin de gündemini çevre koruması, sosyal güvenlik, göç ve barış konuları oluşturdu. SPD, Yeşiller ve Sol Parti sosyal güvenlik konusunda aynı tezleri savunurken, diğer üç pati asgari ücretin 12 Euro seviyesine çekilmesini sürekli gündemde tuttu. Göç, göçmen ve mülteci konularında partiler yine farklı tezleri savunurken, altı parti sadece mültecilerin Avrupa Birliği (AB) üye ülkelere dağıtılması konusunda aynı fikirdeydi. Altı parti dışında Türklerin partisi olarak bilinen Yenilik ve Adalet Birliği (BİG) de AP seçimlerinden umutlu. BİG liste başı adayı ve aynı zamanda Genel Başkanı Haluk Yıldız, “Adaylık için 150 bin oya ihtiyacımız var” diyerek seçimlerden umutlu olduğunu belirtti.
BREMEN’DE SEÇİM
Bremenli seçmenler pazar günü AP’nin yanı sıra eyalet parlamentosu için de oy kullanacak. SPD’nin 73 yıldır iktidarda olduğu Bremen Eyalet Parlamentosunun yeni üyelerinin belirleneceği seçimlerde, SPD ile CDU arasında büyük çekişme yaşanması bekleniyor. Anketler, Bremen’de bu kez seçimi CDU’nun kazanacağını ve SPD’nin 73 yıl aradan sonra muhalefete düşeceğini gösteriyor. Pazar günü ayrıca 9 eyalette yerel seçimler de yapılacak. Baden Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg Vorpommern, Rheinland Pfalz, Saarland, Saksonya, Saksonya Anhalt ve Thüringen’de seçmenler pazar günü iki ayrı seçim için oy kullanacak. Seçmenler yerel yöneticilerini de bu pazar belirleyecek.
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