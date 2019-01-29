Dört aylık Türkçe eğitiminden sonra ‘Kapan’ı izlediler
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ‘Türkiye Bursları’ programı kapsamında Ankara’da üniversite öğrenimi gören uluslararası öğrenciler, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Kapan’ adlı oyunun prömiyerini izledi.
AKÜN Sahnesi’ndeki oyunu, YTB’li bursiyerler arasında henüz dört aydır Türkçe eğitimi alan hazırlık sınıfı öğrencileri de seyretti. Türkiye’de üniversite öğrenimine devam eden uluslararası öğrenciler Türkçe tiyatro oyunu izleyecek düzeyde Türkçe öğrenmiş olmaktan memnuniyet duyduklarını söylediler.
Anthony Shaffer’in yazdığı, Göksel Kortay’ın Türkçe’ye çevirdiği ‘Kapan’. Gökhan Kocaoğlu’nun yönetmenliğinde Ankara’da sanatseverlere sahnelenecek. ABD’de Tony Ödülü’nü alan, daha önce sinemaya da uyarlanan ‘Kapan’, Andrew Wyke adlı İngiliz bir polisiye roman yazarı ile Milo Tindle aldı turizm işiyle uğraşan İtalyan bir göçmenin gerilimli ve komik hikâyesini anlatıyor.
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