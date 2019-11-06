Dönüşü muhteşem olacak
Kerim Engizeg, bir yılı aşkın süredir uzak kaldığı kafes dövüşünde Cumartesi günü Sinis’le karşılaşacak. Oberhausen’daki dövüşte Türkleri destek vermeye çağıran Engizek, “Salona gelecekler iyi bir müsabaka izleyecekler ve kesinlikle pişman olmayacaklar” ifadelerini kullandı.
ALMANYA'da en başarılı Türk kafes dövüşçüsü olarak kabul edelin Kerim Engizek yeniden arenaya çıkıyor. 9 Kasım Cumartesi akşamı dövüşecek olan Engizek “Uzun sakatlık sonrası dövüşeceğim için çok sevinçliyim. İyi hazırlandım. Benim için bir dönüş maçı olacak. Türklerin desteğini bekliyorum. Salona gelecekler iyi bir dövüş izleyecekleri için pişman olmayacaklar” dedi.
Kerim Engizeg, daha önce yaptığı dövüşlerde İtalyan ve Fransız rakiplerini yenmişti. Sakatlığı uzun sürdüğü için bir yılı aşkın süre kafes dövüşünden uzak kalan Engizek, dövüş hasretine son verecek. Engizek'in rakibi ise Yunanlı Leonardo Sinis. Pittbull lakaplı Yunanlı rakibine karşı favori gösterilen Engizek'in dövüşü Oberhausen'da 9 Kasım cumartesi olacak. Aynı gece başka dövüşler de yapılacak.
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