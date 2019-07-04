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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
04.07.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Dönercilikle başlayıp 8 otel ve havayolu şirketi sahibi oldu: Türk gençlerine sırrını anlattı

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Dönercilikle başlayıp 8 otel ve havayolu şirketi sahibi oldu: Türk gençlerine sırrını anlattı

Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğunda, ‘Profesyoneller Gençlerle Buluşuyor’ söyleşisinin 2’incisi yapıldı. Başarılı iş insanları ile Türk gençlerini bir araya getiren şöyleşiye Hollanda’da 3, Türkiye’de ise 5 oteli bulunan ve bir hava yolu şirketinin de ortağı olan iş insanı Atilay Uslu da katıldı.

HOLLANDA ve Benelüks ülkelerinde otelleri bulunan Uslu, Türk gençleriyle söyleşisine, iş hayatına amcasının döner lokantasını kiralayarak başladıktan sonra seyahat acentalığına girdiğini ve başta hedefinin çok büyük olmadığını, fakat ortağıyla tanıştıktan sonra işlerinin yolunda gittiğini söyleyerek başladı. İlk başlarda Hollanda’daki 150 tur operatörü arasında sonuncu sırada bulunduklarını vurgulayan Uslu, tur operatörlerinin hepsinin iflas ettiğini, kalan dört operatör arasında da ikinci olduklarını kaydetti.

YOLCULARI KOKPİTTE TAŞIDIK
Türk gençlerine “Sana verilen tavsiye ne olursa olsun, kabiliyetin varsa inandığın işi her zaman yapmalısın” tavsiyesinde bulunan Uslu, başarısının sırlarından birisinin de zorluklara karşı göğüs germek olduğunun altını çizdi. En çok korktuğu zamanın ise Türkiye’de 2016’da yaşanan darbe girişimi olduğuna değindi. “O gece ve ertesi gün Hollanda’daki bütün hava yolları uçuşlarını iptal ederken, biz bu zorluğu bir fırsat olarak değerlendirdik ve uçuşlarımızı durdurmadık. Çok yolcu mağdur kaldığı için yolcuları kokpit ve hostes bölümü gibi yerlerde götürdük ve uçaklarımız dolu dolu gitti. Eğer uçuşları iptal etmiş olsaydık zararımız çok büyük olacaktı. Uçuşlarımızı iptal etmediğimizden dolayı de ‘iyi niyet övgüsü’ aldık” dedi.

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