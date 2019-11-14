Dondurulmuş etlerin içinde 200 kilo uyuşturucu
Hollanda’dan İngiltere’nin Essex bölgesindeki Harwich Limanı’na gelen bir TIR’da, dondurulmuş et paketlerinin içine saklanmış 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İNGİLTERE Ulusal Suç Ajansından yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili TIR’ın Hollandalı sürücüsü Robert Tromp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sürücü Tromp’un, kokain, eroin gibi sağlığa zararlı ‘A sınıfı’ uyuşturucu madde kaçakçılığıyla suçlandığı belirtildi.
Ulusal Suç Ajansı yetkisi Jacque Beer, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
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