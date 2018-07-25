Domuz vebasına karşı tel örgü ile önlem
Bulgaristan, Romanya’da 300’den fazla yerde tespit edilen domuz vebası salgınına karşı bu ülke ile arasındaki sınıra 133 kilometrelik tel örgü çekiyor. Romanya ile sınır bölgesinde yaban domuzu avlarının da yasaklanması bekleniyor.
BULGARİSTAN Tarım Bakanı Rumen Porojanov, kuzeydeki komşuları Romanya’da görülen Afrika domuz vebası salgını nedeniyle iki ülke arasındaki 133 kilometrelik kara sınırında tel örgü çekileceğini açıkladı.
Bakan Porojanov, Silistre kentinde Kuzey Bulgaristan’daki besicilerin temsilcileri ile bir araya gelerek, Romanya’daki salgının Bulgaristan sınırına 70 kilometre yaklaştığını açıkladı.
10 GÜNDE BİTECEK
Porojanov, yerel besicilerin de destek verdiği projenin 10 günde tamamlanması gerektiğini, 4 sıra dikenli telden oluşacak engelin yaban domuzu sürülerinin kalabalık geçtiği patika güzergahlarında daha sağlam inşa edileceğini söyledi.
Porojanov, Romanya’da tespit edilen domuz vebası salgını sayısının 300’ü aştığını belirtirken hükümetin de Romanya ile sınır bölgesinde yaban domuz avlarını yasaklaması bekleniyor.
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