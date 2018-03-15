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Doktorlar uyarmıştı: Bir daha olursa...

Ali VARLI/ BERLİN
15.03.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:

Berlin Eyalet Ligi ekiplerinden Berliner SC takımının futbolcusu Damantang Camara (24), akşam yapılan antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. Daha önce geçirdiği bir rahatsızlık sırasında doktorların “Eğer bir daha olursa çok geç olabilir” dediği Camara, kurtarılamadı.

JUPP Derwall'in yardımcısı olarak 1987-1988 sezonunda Galatasaray'da görev yapan Wolfgang Sandhowe'nin çalıştırdığı Berliner SC takımında oynayan Camara'nın daha önce yapılan muayenesinde kalbinde rahatsızlık olduğu tespit edilmişti. Bu yüzden bir süre futboldan kopan Camara, yeşil sahalara olan sevgisi nedeniyle yeniden futbola dönmüştü.

Futbolcusunun ölümü üzerine büyük şok yaşayan ve derin üzüntü duyan Sandhowe, “Antrenman sırasında futbolculardan biri bağırarak onun yere düştüğünü söyledi. Hepimiz onun olduğu yere koştuk. Çok zor nefes alıyordu. Onu uygun bir yere taşıdık ve kalp masajı yaptık. Aynı anda da derhal ilk ardım çağırdık. Hastaneye götürüldü” dedi. Hastanede dört saate yakın yapılan müdahaleye rağmen genç futbolcu kurtarılamadı. İki yaşında oğlu olan Camara'nın ölümü takım arkadaşlarını ve tüm Berlin futbol camiasını yasa boğdu.

DOKTORLAR UYARMIŞTI
Camara 2014 yılında bir futbol maçında yine yere düşmüştü. Berlin Eyalet Kupası finalinde bir anda sahaya yığılan futbolcuya doktorlar müdahale etmişti. Doktorlar genç futbolcuyu futbol oynamamasını tavsiye ederken “Eğer bir kez daha olursa çok geç olabilir” diye de uyarmıştı. Camara da doktorların uyarısını dikkate alıp futboldan koptu. Masör olarak meslek eğitimine başladı. Ancak 2017 yılında tekrar futbol sahalarına döndü. O günlerde bir gazeteye yaptığı açıklamada “Geniş çaplı bir tarama yapıldı. Doktorlar olumsuz bir şey bulamadı. Bana futbolu yasaklamadılar sadece bırakmamı önerdiler” sözleriyle futbol oynamasının bir sıkıntı yaratmayacağını anlatmıştı.

Etiketler: Damantang Camara , Berlin , futbolcu , avrupadan haberler , kalp krizi
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