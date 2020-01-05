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Avrupa
AA / Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 05.01.2020 - 17:05,Son Güncelleme:/

Doktor ve Alman vatandaşı sevgilisi villada ölü bulundu

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Doktor ve Alman vatandaşı sevgilisi villada ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir villada kadın doktorun oğlu tarafından bulunan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ALINAN bilgiye göre, Konaklı Mahallesi’ndeki villada yaşayan annesi doktor Leman Ege’yi (57) ziyarete gelen Barış Ege, kapının açılmaması üzerine mutfak kapısının camını kırarak içeri girdi. Annesini yerde hareketsiz şekilde, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Lübnan uyruklu Almanya vatandaşı İssam Skaf’ı (66) da bornoz kuşağıyla merdivenlerde asılı halde bulan Barış Ege, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, doktor kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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