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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
17.05.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

107 hasta, yanlış teşhis sonucu yaşamını yitirdi

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107 hasta, yanlış teşhis sonucu yaşamını yitirdi

Almanya’da doktorlardan şikâyetçi olan hasta sayısı her geçen gün artıyor. Yapılan açıklamalar ve incelemelerin sonuçlarına bakıldığında hastaların doktorlara yönelik şikâyetlerinden haksız olmadığı ortaya çıktı.

SAĞLIK kasaları tarafından verilen bilgiye göre Almanya’da 2018’de doktorların yanlış teşhisi sonucu 107 hasta hayatını kaybetti. Şikâyet üzerine geçen yıl 14 bin 133 hastanın tedavisinin doğru yapılıp yapılmadığı bilirkişiler tarafından araştırıldı. İncelemeye göre 3 bin 497 hastaya yanlış teşhis konulduğu ve bunun sonucunda da doğru tedavi edilmediği belgelendi. Yanlış teşhis ve tedavide ilk sırayı ortopedi çekiyor. Ortopedi hastalarının neredeyse üçte biri doktor kurbanı. En çok rastlanılan hatalardan biri de vücudun sağlam bölgelerinin ameliyat edilmesi.
Sağlık kasaları, tedavilerinin yanlış yapıldığından şüphelenen hasta ve hasta yakınlarının kendilerine başvurması çağrısında bulundu. Kasalar, yanlış tedavinin yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarmak için bilirkişi incelemesi başlatıyor.

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