107 hasta, yanlış teşhis sonucu yaşamını yitirdi
Almanya’da doktorlardan şikâyetçi olan hasta sayısı her geçen gün artıyor. Yapılan açıklamalar ve incelemelerin sonuçlarına bakıldığında hastaların doktorlara yönelik şikâyetlerinden haksız olmadığı ortaya çıktı.
SAĞLIK kasaları tarafından verilen bilgiye göre Almanya’da 2018’de doktorların yanlış teşhisi sonucu 107 hasta hayatını kaybetti. Şikâyet üzerine geçen yıl 14 bin 133 hastanın tedavisinin doğru yapılıp yapılmadığı bilirkişiler tarafından araştırıldı. İncelemeye göre 3 bin 497 hastaya yanlış teşhis konulduğu ve bunun sonucunda da doğru tedavi edilmediği belgelendi. Yanlış teşhis ve tedavide ilk sırayı ortopedi çekiyor. Ortopedi hastalarının neredeyse üçte biri doktor kurbanı. En çok rastlanılan hatalardan biri de vücudun sağlam bölgelerinin ameliyat edilmesi.
Sağlık kasaları, tedavilerinin yanlış yapıldığından şüphelenen hasta ve hasta yakınlarının kendilerine başvurması çağrısında bulundu. Kasalar, yanlış tedavinin yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarmak için bilirkişi incelemesi başlatıyor.
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