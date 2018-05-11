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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
11.05.2018 - 12:47, Son Güncelleme:

Doğum gününde Londra’da anıldı

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Doğum gününde Londra’da anıldı

Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından Turkish Forum UK (TFUK), 1950 yılında 36 yaşındayken hayatını kaybeden şair Orhan Veli’yi, doğumunun 104’üncü yıldönümünde şiirleriyle andı.

ŞEHİR merkezinde West End’deki St. James’s Kilisesi salonundaki etkinlikte, viyolada Ruşen Güneş, kemanda bestekar Ruşen Güneş, piyanoda Pınar Çelik Warsi, Orhan Veli’nin şiirlerini müzikle canlandırdı. Turkish Forum UK Başkanı Sinan Öğün ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı geceye, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin, Konsolos Gülcan Ökçün, eşi emekli büyükelçi Ahmet Ökçün, Britanya Türk Kadınları Derneği Başkanı (BTKD) Maviş Fuchs, ünlü kompozitör Emre Aracı ile çok sayıda kurum üyesi ve dostu katıldı.

Doğum gününde Londra’da anıldı

Açılış konuşmasında TFUK Başkanı Öğün, aynı etkinliğin daha önce Türkiye ve İsviçre’de yapıldığını, ancak İngiltere’de ilk defa gerçekleştiğini belirtti. Öğün, “Böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz, bizim için bir onurdur. Bugün burada tarihi bir konsere tanık olmak üzere beraberiz. Orhan Veli’nin 104’üncü doğum gününde Ruşen Güneş’in besteleri, Orhan Veli’nin şiirleri ile buluşuyor” dedi.

Doğum gününde Londra’da anıldı

MÜZİK EŞLİĞİNDE OKUDULAR
‘Şiirler İçin Müzik’ başlıklı ve 1.5 saat süren konserde Ruşen Güneş viyolada, Pınar Çelik Warsi ise piyanoda, Orhan Veli’ye ait Yalnızlık, Bayrak, Son Türkü, Eskiler Alıyorum, Dağ Başı Şiiri, İntihar, Bedava, Kitabe-i Sengi Mezar, Cımbızlı Şiir, Ölüme Yakın, Sere Serpe, Sol Elim, Ayrılş, Vatan İçin, Dalgacı Mahmut, Anlatamıyorum, Söz, Pireli Şiir ve Eski Karım şiirlerini Semih Korucu’nun yorumuyla çalıp, seslendirdi.
Ruşen Güneş, Orhan Veli’nin çok bilinen şiirlerini kendi yorumu ile okudu.

Doğum gününde Londra’da anıldı

Doğum gününde Londra’da anıldı

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