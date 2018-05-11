Doğum gününde Londra’da anıldı
Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından Turkish Forum UK (TFUK), 1950 yılında 36 yaşındayken hayatını kaybeden şair Orhan Veli’yi, doğumunun 104’üncü yıldönümünde şiirleriyle andı.
ŞEHİR merkezinde West End’deki St. James’s Kilisesi salonundaki etkinlikte, viyolada Ruşen Güneş, kemanda bestekar Ruşen Güneş, piyanoda Pınar Çelik Warsi, Orhan Veli’nin şiirlerini müzikle canlandırdı. Turkish Forum UK Başkanı Sinan Öğün ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı geceye, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin, Konsolos Gülcan Ökçün, eşi emekli büyükelçi Ahmet Ökçün, Britanya Türk Kadınları Derneği Başkanı (BTKD) Maviş Fuchs, ünlü kompozitör Emre Aracı ile çok sayıda kurum üyesi ve dostu katıldı.
Açılış konuşmasında TFUK Başkanı Öğün, aynı etkinliğin daha önce Türkiye ve İsviçre’de yapıldığını, ancak İngiltere’de ilk defa gerçekleştiğini belirtti. Öğün, “Böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz, bizim için bir onurdur. Bugün burada tarihi bir konsere tanık olmak üzere beraberiz. Orhan Veli’nin 104’üncü doğum gününde Ruşen Güneş’in besteleri, Orhan Veli’nin şiirleri ile buluşuyor” dedi.
MÜZİK EŞLİĞİNDE OKUDULAR
‘Şiirler İçin Müzik’ başlıklı ve 1.5 saat süren konserde Ruşen Güneş viyolada, Pınar Çelik Warsi ise piyanoda, Orhan Veli’ye ait Yalnızlık, Bayrak, Son Türkü, Eskiler Alıyorum, Dağ Başı Şiiri, İntihar, Bedava, Kitabe-i Sengi Mezar, Cımbızlı Şiir, Ölüme Yakın, Sere Serpe, Sol Elim, Ayrılş, Vatan İçin, Dalgacı Mahmut, Anlatamıyorum, Söz, Pireli Şiir ve Eski Karım şiirlerini Semih Korucu’nun yorumuyla çalıp, seslendirdi.
Ruşen Güneş, Orhan Veli’nin çok bilinen şiirlerini kendi yorumu ile okudu.
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