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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Fotoğraflar: dpa, Facebook
26.08.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Doğum günü için gitmişlerdi! Bindikleri helikopter...

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Doğum günü için gitmişlerdi! Bindikleri helikopter...

İspanya’nın Mallorca Adası’nda bir helikopter ile küçük bir uçak havada çarpıştı. Kazada, Alman iş insanı August İnselkammer, eşi, iki çocuğu, helikopter pilotu ve uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti.

HAZIR ev yapan Münihli ‘İsartaler Holzhaus’ şirketinin sahibi August İnselkammer, 43’üncü yaş gününü kutlamak için eşi Christina ve 9 ile 11 yaşlarındaki iki çocuğuyla birlikte Mallorca Adası’na uçtu. Pazar günü de ailesiyle birlikte bir restorana giderek doğum gününü kutladı.

Aile, kutlamadan sonra helikopterle Mallorca Adası üzerinde tur atmak istedi. Ancak İnca şehri üzerinde uçarken helikopter küçük bir uçakla havada çarpıştı ve ikisi de havada ateş aldı. Uçak ve helikopterin enkazı bir yazlığın yakınına düşerken, kazada, iş insanı, eşi, iki çocuğu, helikopterin İtalyan pilotu ve küçük uçaktaki iki İspanyol hayatını kaybetti.

Doğum günü için gitmişlerdi Bindikleri helikopter...

87 EURO’YA 15 DAKİKA TUR
Helikopterle adada tur düzenleyen Alman Rotorflug Helicopters şirketi kazanın nedeninin bilinmediğini ve araştırıldığını açıkladı. Şirket, adada 87 Euro ile 167 Euro’ya 15 ve 30 dakikalık turlar düzenliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. İnselkammer ve ailesinin, 5 yıl önce de başka bir kazada aile fertlerinden birini kaybettiği bildirildi.

Doğum günü için gitmişlerdi Bindikleri helikopter...

Doğum günü için gitmişlerdi Bindikleri helikopter...

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