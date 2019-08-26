Doğum günü için gitmişlerdi! Bindikleri helikopter...
İspanya’nın Mallorca Adası’nda bir helikopter ile küçük bir uçak havada çarpıştı. Kazada, Alman iş insanı August İnselkammer, eşi, iki çocuğu, helikopter pilotu ve uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti.
HAZIR ev yapan Münihli ‘İsartaler Holzhaus’ şirketinin sahibi August İnselkammer, 43’üncü yaş gününü kutlamak için eşi Christina ve 9 ile 11 yaşlarındaki iki çocuğuyla birlikte Mallorca Adası’na uçtu. Pazar günü de ailesiyle birlikte bir restorana giderek doğum gününü kutladı.
Aile, kutlamadan sonra helikopterle Mallorca Adası üzerinde tur atmak istedi. Ancak İnca şehri üzerinde uçarken helikopter küçük bir uçakla havada çarpıştı ve ikisi de havada ateş aldı. Uçak ve helikopterin enkazı bir yazlığın yakınına düşerken, kazada, iş insanı, eşi, iki çocuğu, helikopterin İtalyan pilotu ve küçük uçaktaki iki İspanyol hayatını kaybetti.
87 EURO’YA 15 DAKİKA TUR
Helikopterle adada tur düzenleyen Alman Rotorflug Helicopters şirketi kazanın nedeninin bilinmediğini ve araştırıldığını açıkladı. Şirket, adada 87 Euro ile 167 Euro’ya 15 ve 30 dakikalık turlar düzenliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. İnselkammer ve ailesinin, 5 yıl önce de başka bir kazada aile fertlerinden birini kaybettiği bildirildi.
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