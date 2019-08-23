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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
23.08.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Doğu eyaletlerinde kim kazanacak?

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Doğu eyaletlerinde kim kazanacak?

Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD, Almanya’nın iki doğu eyaletinde gelecek hafta sonu yapılacak seçimlerden birinci çıkmayı istiyor. Bunun için de tüm gücünü seferber etmiş durumda. Koalisyon ortakları CDU ile SPD ise hem birinci parti konumunu hem de iktidarı kaybetme korkusu yaşıyor.

AfD, Almanya’nın yakın tarihini, insanların 1989’da Doğu Almanya’da sokaklara dökülerek rejimi ve duvarları yıktığı ‘Barışçıl Devrimi’ bile seçim malzemesi yapıyor. ‘Devrimi Tamamla’, ‘Ülkeni Geri Al’, ‘O gün olduğu gibi bugün de halk biziz’ başlıklı afişlerle kıyasıya bir seçim kampanyası yürütüyor. AfD’nin tüm hedefi, Berlin’de Merkel hükümetini düşürmek, ülkeyi erken genel seçime götürmek. Umudu ise ‘ışık doğudan yükselir’ anlayışıyla, Almanya’nın doğu eyaletleri.
Doğu Almanya’da, duvarın yıkılmasından 30 yıl sonra Batı Almanya’nın refahına bir türlü ulaşamamış olmanın düş kırıklığı ve öfkesi var. Bu öfke Batılı Almanlara değil, mültecilere ve yabancılara yönelik. Doğu Almanya’da insanlar, kendilerine akması gereken paranın mültecilere kanalize edildiği, refahın gelmemesinin suçlusunun mülteciler olduğu görüşünde. Doğu eyaletlerindeki hükümet partileri CDU ve SPD ise AfD’nin yükselişi karşısında şaşkın. Birinci parti konumunu ve iktidarı kaybetme korkusu yaşıyorlar.

Doğu eyaletlerinde kim kazanacak

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Brandenburg’un başkenti Potsdam’da ‘ırkçılar meclise giremez’ pankartıyla kampanya yürütüyor.

BASKI ALTINDA YAŞAMIYORUZ
Doğu Almanya’da duvarın yıkılmasına götüren 1989 barışçıl devriminin önde gelen aydınları ve sanatçıları, AfD’nin tarihi kullanmasına karşı harekete geçti. Dönemin vatandaşlık hakları savunucuları ‘Barışçıl devrimi seçim malzemesi yapmanıza müsaade etmeyiz’ başlığıyla bir imza kampanyası başlattı. Aralarında yönetmen, oyuncu, siyasetçi ve din adamları olan 110 insan hakları savunucusu, AfD’yi tarihi çarpıtmakla suçluyor. ‘Devrimi Tamamla’ çağrısıyla AfD’yi, barışçıl devrimi başarısız, şimdiki Almanya’yı ise eski Doğu Almanya rejimiyle aynı göstermekle eleştiriyorlar. O zaman Doğu Almanya’da insanların diktatörlüğe karşı özgürlük ve demokrasi için sokaklara döküldüğü belirtilen çağrıda, “Doğu Almanya rejimi komunist bir diktatörlüktü. Federal Almanya Cumhuriyeti özgürlükçü demokratik bir cumhuriyet. Almanya’nın ikinci bir devrime ihtiyacı yok. Biz baskı rejimi altında yaşamıyoruz. Biz, o zaman bugünkü AfD demagogları için sokağa dökülmedik” deniliyor.

Doğu eyaletlerinde kim kazanacak

İBRE YAVAŞ YAVAŞ DÖNÜYOR
Yerleşik siyasi partiler de AfD’nin yükselişini önlemek için yoğun bir seçim kampanyası yürütüyor. Aşırı sağın güçlü olduğu Saksonya’da Başbakan Michael Kretschmer (CDU), Brandenburg’ta ise Başbakan Dietmar Woidke (SPD), sokakta, meydanlarda, seçmenlerle birebir diyaloğa geçerek, ikna turuna çıktılar.
Sivil toplum kuruluşları ve yerleşik siyasi partilerin yoğun çalışmaları etkisini gösteriyor gibi. İbre yavaş yavaş hükümet partilerine dönüyor. ARD televizyon kanalının son yaptığı anket sonuçlarına göre, CDU Saksonya’da yüzde 30 oy oranıyla AfD’nin 4 puan önüne geçmiş bulunuyor. SPD ise Brandenburg’da yüzde 22 oy oranıyla AFD’yle kafa kafaya yarışıyor.

Doğu eyaletlerinde kim kazanacak

1 Eylül Pazar günü Brandenburg ve Saksonya, 27 Ekim Pazar günü ise Thüringen seçimleri Almanya’nın gelecekteki siyasi gidişatının da sinyallerini verecek. Seçim sonuçları Başbakan Angela Merkel hükümetinin de geleceğini belirleyecek.

Doğu eyaletlerinde kim kazanacak
Brandenburg Eyaleti’nde AfD’nin başbakan adayı Andreas Kalbitz, ikinci barışçıl devrim afişiyle kampanya yapıyor.

Doğu eyaletlerinde kim kazanacak
AfD’nin ‘O gün olduğu gibi bugün de halk biziz’ afişi.

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