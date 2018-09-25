Dizellerde ek masrafları kimler karşılayacak?
Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer sağlığa zararlı nitrik asit salınımı yüksek olan dizel motorlu araçlarda yapılacak teknik donanım masrafına araç sahiplerini de ortak etmek istiyor. Başbakan Merkel ise bu masrafı emisyon skandalından sorumlu otomobil üreticilerinin karşılamasından yana.
ALMANYA’da emisyon değerleriyle oynanan dizel motorlu araçlara nitrik asit filtre takılarak, emisyon salınımının düşürülmesi ve kentlerde dizel yasağının önüne geçilmesi planlanıyor. Otomobil üreticileri pazartesine kadar bu konuda hükümete somut öneriler getirecek. Ancak yapılacak teknik yeniliğin masrafını emisyon değerlerini manipüle eden otomobil üreticileri mi, yoksa araç sahipleri mi karşılayacak? Başbakan Merkel, manipülasyondan otomobil üreticileri sorumlu olduğu için masrafı da onların karşılamasından yana. Ancak Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer’in masrafa araç sahiplerini de ortak etmek istediği belirtildi. Handelsbalatt Gazetesi’nin haberine göre Ulaştırma Bakanı Scheuer, masrafın yüzde 80’ini otomobil üreticilerinin, geri kalan kısmını ise araç sahiplerinin ödemesini istiyor. Bakanın hesabına göre otomobil sahiplerinin en fazla 600 euro katkıda bulunması isteniyor.
3 bin euroya kadar masrafta üreticiler yüzde 80’inin üstlenecek, araç sahibi de en fazla 600 euro katkıda bulunacak. Devlet teşviki ise söz konusu olmayacak.
Ulaştırma Bakanı’nın planına göre emisyon değerlerinin yüksek olduğu 65 metropolde ise eski araçların yeni araçlarla değiş tokuş yapılması teşvik edilecek. Aradaki fiyat farkı mümkün olduğu kadar düşük tutularak, değiş tokuş cazip hale getirilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle