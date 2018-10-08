‘Dizel araçları az gelişmiş ülkelere göndermek havamızı temizlemez’
AB Komisyonu üyesi Elzbieta Bienkowska, eski dizel araçların Batı ve Orta Avrupa’ya göre az gelişmiş Doğu Avrupa ülkelerine ihraç edilmesinin hava kirliliğini de batıdan doğuya aktaracığını söyledi.
AVRUPA Birliği Komisyonu’nun Sanayiden Sorumlu Üyesi Elzbieta Bienkowska, Almanya’nın eski dizel otomobillerle ilgili planının, dizel sorunu daha da büyütebileceğini söyledi.
Eski dizel araçların Batı ve Orta Avrupa’ya göre az gelişmiş Doğu Avrupa ülkelerine ihracatının yapılmasının, hava kirliliği probleminin de batıdan doğuya aktarılması anlamına geleceğini belirten Bienkowska, “Sorun bir ülkenin ulusal sorunu değil, bir Avrupa sorunudur” dedi.
BU ARAÇLARA NE OLACAĞI NETLEŞMELİ
Almanya’da emisyon oranları kötü ayarlanmış araçlara ne olacağı konusunun net bir şekilde belirlenmesi gerektiğini kaydeden Bienkowska, hükümetin eski dizel otomobillerin trafikten kaldırılmasını önlemek amacıyla alınacak tedbirler konusunda açıkladığı planın sorunu daha da arttırabileceğine işaret etti.
AB Çevre Bakanları, 9 Ekim’de Lüksemburg’da bir araya gelerek AB içindeki araçlarda karbondioksit salımının azaltılmasını görüşecek.
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