Diyarbakır’ı Avrupa’ya bağlayacak
Anadolu ile Avrupa kentleri arasında direkt seferlerle en fazla uçan hava yolu SunExpress, Diyarbakır’ı Avrupa’ya bağlayacak. 19 Haziran itibariyle Diyarbakır kalkışlı olarak Almanya’da Frankfurt, Hannover ve Düsseldorf’a haftada bir kez sefer düzenleyecek. SunExpress bu uçuşla birlikte Diyarbakır’ı Avrupa’ya direkt tarifeli seferle bağlayan ilk ve tek hava yolu olacak.
SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, “SunExpress olarak Diyarbakır’ı, Ankara ve İstanbul dışında İzmir ve Antalya’ya bağlayan ilk hava yoluyduk. Bugün ise büyük bir mutlulukla sizlere Diyarbakır’ı Avrupa’ya bağlayacağımızın müjdesini veriyoruz. Diyarbakır’ın ana taşıyıcısı olarak bundan sonra hem iç hatlarda hem dış hatlarda Diyarbakır’ı tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan hava yolu olacağız. 2018 yaz sezonuyla beraber, artık Diyarbakır’dan Almanya’da Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover’e uçacağız: İlk uçuşumuz 19 Haziran’da Frankfurt ile başlayacak, daha sonra 21 Haziran’da Düsseldorf ve 22 Haziran’da ise Hannover ile devam edecek. Tabii ki bunlarla sınırlı kalmıyoruz, İzmir ve Antalya üzerinden bağlantılı uçuşlarla Diyarbakır’ı Avrupa’da 18 noktaya bağlamaya da devam edeceğiz” dedi.
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