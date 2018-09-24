DİTİB’ten ‘istihbaratın takibi tartışması’na tepki
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından takibe alınıp alınmamalarının tartışılmasını kınadı. Merkezi Köln’de bulunan DİTİB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
“DİTİB’i bütünüyle suçlamak ve töhmet altında bırakmak haksızlıktır. Son günlerde basında ‘Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Diyanet İşleri Türk İslam Birliğini (DİTİB) izlemeyi gündeme alıp almamayı’ tartıştığına dair haberler yer aldığı görülmüştür. Bu, camiamız ve Müslümanlar arasında büyük üzüntüye yol açmıştır. DİTİB’in sürdürdüğü bunca faydalı hizmetlere ve topluma barışçı katkılarına rağmen topluma zararlı bir unsur gibi gösterilmesi asla kabul edilemez.”
‘HİÇBİR DAVA VE SUÇ İSNADI MEVCUT DEĞİL’
“Fahri görev yapan büyük bir cemaat içinde birkaç yerel yöneticinin hatalı tutumları olabilir. DİTİB her zaman bunlara gereken müdahaleyi yapmıştır. Yanlışları düzeltmiş, yazılı ve sözlü uyarılarda bulunmuştur. Bunlar her zaman basınla paylaşılmıştır. Bugüne kadar DİTİB aleyhine hiçbir dava ve suç isnadı mevcut değildir. Birkaç hatalı tutum bahane edilerek Almanya’da fahri din hizmeti yürüten yüzbinlerce insanı ve Almanya’da her zaman barışa katkı sağlayan dini cemaat DİTİB’i bütünüyle suçlamak ve töhmet altında bırakmak haksızlıktır.”
‘BARIŞA KATKIYA DEVAM EDECEĞİZ’
“Almanya’da sosyalleşmiş yüzbinlerce Müslüman insanı devletlerarası ilişkilerin de konusu haline getirmek ve hatta Almanya’daki iç tartışmalarda dikkat dağıtmak için malzeme yapmak, toplumsal barışın bozulmasına ve farklı toplum kesimleri arasındaki mesafenin daha da büyümesine yol açacaktır. DİTİB, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da, şeffaf bir şekilde toplumsal barışa katkı sağlayan, dini ve sosyal hizmetlere devam edecektir.”
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