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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: AA
13.10.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

DİTİB’ten ‘Almanca Kuran Mealleri’ çalıştayı

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DİTİB’ten ‘Almanca Kuran Mealleri’ çalıştayı

Almanya’nın Köln kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İslami Düşünceleri Destekleme Programı, ‘Almanca Kuran Mealleri’ konulu çalıştay düzenlendi.

DİTİB Eğitim, Araştırma ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Eifel DİTİB Eğitim Merkezinde 7. kez gerçekleştirilen çalıştayda Berlin, Münster, Frankfurt, Osnabrück, Paderborn ve Tübingen üniversitelerinde, İslam, İlahiyat, İslam Din Eğitimi ve İslam Bilimleri bölümleri okuyan 27 master öğrencisi bir araya geldi.
DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, İslam ilahiyatının disiplinler arası bir bölüm olduğunu, dolayısıyla sadece temel İslam bilimlerinden tefsir, hadis, kelam, fıkıh veya tasavvuftan ibaret olmadığını vurguladı. Aşıkoğlu, “Kompleks ve gelecekte önem arz eden bir bölüm olarak görülmesi gerektir” diyerek vurguladığı İslam ilahiyatının, din bilimleri, din sosyolojisi, din psikolojisi, din felsefesi ve dinler tarihi alanlarını da içerdiğini, üçüncü bölüm olarak da yardımcı dil bilimlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

DİTİB’ten ‘Almanca Kuran Mealleri’ çalıştayı

UFUK AÇACAK ÇALIŞMALAR OLMALI
Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen ise öğrencilerin çalışma alanlarıyla ilgili bilgileri aldıktan sonra hedeflenen master tezlerinin daima Almanya’daki Müslümanlara ufuk açacak çalışmalar olması gerektiğini, özellikle dini kuruluşların çalışmalarına yön verecek bilimsel sonuçlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Çalıştayda, ‘Almanca Kuran meallerinin tarihçesi’, ‘Meal çalışmalarındaki tercüme usul ve esasları’ ve ‘Dini metinlerin tercümelerinde karşılaşılan önemli sorunlar’ başlıklarında seminerler verildi.
DİTİB-Akademisi tarafından redaksiyonu yapılan Max Henning’in Almanca Kuran meali üzerinde farklı çalışmalar gerçekleştiren öğrenciler, programın kapanışında bu konu üzerine değerlendirmede bulundu.

DİTİB’ten ‘Almanca Kuran Mealleri’ çalıştayı

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