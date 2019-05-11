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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
11.05.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

DİTİB’in iftarı her kesimi bir araya getirdi

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DİTİB’in iftarı her kesimi bir araya getirdi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından Almanya’nın Köln kentinde geleneksel olarak düzenlen iftara, Müslümanların yanı sıra Katolik ve Protestan kilisesi temsilcileri de katıldı.

DİTİB Genel Merkezi’nde düzenlenen ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı iftar programı, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, burada yaptığı konuşmada ramazanın, Allah’ın rahmet kapılarını açtığı, birlik ve beraberliğin hat safhaya ulaştığı, kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygının güçlendiği bir ay olduğunu belirtti. Bu yılki ramazan temasının ‘İnfak’ olduğunu belirten Türkmen, bu kavramın yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, insanlığın huzuru için maddi ve manevi yardım ve israftan sakınma gibi anlamlarının bulunduğuna vurgu yaptı. Türkmen, “İnfak, toplumda barışa, birlikteliğe ve dayanışmaya vesile olur, zekat ve fitrenin yanında refahın paylaşımını sağlar. Çünkü dinimiz, maddi kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmayı ve muhtaçlara yardım etmeyi emreder” dedi.

DİTİB’in iftarı her kesimi bir araya getirdi
DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen

‘DUALARIMIZ HAYATINI KAYBEDENLERLE’
‘İnfak’ın insanın kendi istek ve arzularının geri plana bırakıldığı anlamına gelebildiğini ve yardımlaşmanın verdiği manevi ve dini kazancın çok yüksek olduğunu ifade eden Türkmen, şöyle devam etti: “İnfak sadece para, mal ve mülk ile yardım anlamına gelmez, kendini manevi anlamda da başkası için olağanüstü özveri anlamına da gelir, feragat etme gibi bir anlam da taşır. İnfak, Allah yolunda onun yarattığı her varlığa yardım etmek anlamına da gelir. Bir sofranın paylaşımı İslam’ın yanı sıra Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da yer alır ve ortak bir yemek, toplumu, insanların birbirine bağlılığını, güveni, merhameti, dayanışmayı ve paylaşmayı sembolize eder. DİTİB, vaaz ve hutbelerinde sürekli terör ve şiddete karşı geldiğine, hoşgörü, insan sevgisi ve karşılıklı kabule vurgu yapıyor. Sri Lanka’da terör saldırıları düzenlendi. Bizim dinimiz barış ve birlikte yaşamın dinidir. Sizin terörünüzü ve nefretinizi reddediyoruz. Terör kurbanları ile dayanışma içerisindeyiz. Dualarımız bu saldırılarda hayatlarını kaybedenlerle beraberdir.”

DİTİB’in iftarı her kesimi bir araya getirdi
Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes

‘BİZLERİ BÖLMEK İSTİYORLAR’
Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ise ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık yapanlara, toplumdaki korkulardan beslenmeye ve bunlardan siyasi çıkar temin etmeye çalışanlara “Dur” denilmesi gerektiğini vurguladı. Erciyes, “Yeni Zelanda’da camide ibadet eden insanlara, Sri Lanka’da kilise ve otellere saldıranlar içimize korku salmayı ve bizleri bölmeyi amaçlamaktadır. Korku ve nefretten beslenenlere karşı hep birlikte sesimizi yükseltmeliyiz” dedi.
Eğitimin önemine de değinen Erciyes, burada yaşayan Türk toplumunun sosyal hayatta her açıdan daha etkin hale gelebilmesi, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda içinde yaşadığı topluma daha fazla katkı sağlayabilmesi için eğitimin temel koşul olduğunu vurguladı.
Almanya Katolik Kilisesi Ulrich Pöner ile Almanya Protestan Kilisesi Yüksek Meclis üyesi Detlef Görrig ise yaptıkları konuşmalarda her türlü aşırılığı ve fanatizmi kınayarak, birlik, beraberlik, barış ve huzur içinde yaşamanın önemine vurgu yaptılar.

DİTİB’in iftarı her kesimi bir araya getirdi

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