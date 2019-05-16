‘DİTİB’in hedef alınması endişe verici’
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Almanya’da bazı çevreler tarafından sürekli hedef almasının doğru bir tutum olmadığını ve endişe verici olduğunu söyledi.
BÜYÜKELÇİ Ali Kemal Aydın, DİTİB Berlin Eyalet Teşkilatı’nın Şehitlik Camisi salonunda düzenlediği iftara katıldı. DİTİB’in son dönemde gereksiz suçlamalarla ve haksız ithamlarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Aydın, şunları söyledi: “DİTİB, bugüne kadar buradaki Türk ve Müslüman toplumuna dini hizmetlerin yanı sıra sosyal alanda büyük hizmetler sağlayan Almanya’nın en büyük Müslüman çatı kuruluşudur. Bunu Alman dostlarımız da iyi biliyor. Birtakım çevrelerin sürekli DİTİB’i hedef alması, gündemde tutması doğru değildir ve bu hepimizi endişelendirmektedir. Ben inanıyorum ki, sonunda Alman dostlarımız, Alman makamları DİTİB’in yerine getirdiği işleri, Türk ve Müslüman toplumuna verdiği hizmetleri daha iyi anlayıp değerlendirecektir.”
AP SEÇİMİ UYARISI
“Bir hafta sonra Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yapılacak. Bu seçimlerde de maalesef bütün göstergeler aşırı sağ akımların, İslam karşıtı akımların güçleneceği yönündedir. Bu bakımdan buradaki Türkiye kökenli seçmenlerimizin dikkatli olmaları, seçimlere katılmaları ve kendilerinin menfaatine olacak adayları desteklemeleri önemlidir. Avrupa ve Almanya’da aşırı sağ, sağ akımlar, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı giderek artan bir şekilde herkes tarafından hissediliyor. İçinden geçtiğimiz dönem kolay bir dönem değildir. Bu dönemde dayanışmanın, birlikteliğin ve bütünlüğün önemi daha da artıyor.”
‘SİZLERİN HUZURU HER ŞEYİN ÜSTÜNDE’
Ramazan ayında dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin yoğun hissedildiğine, muhabbetin, dostluğun ve sevginin arttığına işaret eden Aydın, “Toplumsal yardım ve dayanışma, özellikle yurt dışında yaşayan insanlarımız arasında ayrıca bir değere sahiptir. Sizlerin buradaki huzuru ve esenliği her şeyin üstündedir” dedi.
İftara, Berlin Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer, Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Fuat Çandır, DİTİB Berlin Eyalet Birliği Başkanı Fatih Eroğlu, Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı.
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