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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
16.05.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

‘DİTİB’in hedef alınması endişe verici’

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‘DİTİB’in hedef alınması endişe verici’

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Almanya’da bazı çevreler tarafından sürekli hedef almasının doğru bir tutum olmadığını ve endişe verici olduğunu söyledi.

BÜYÜKELÇİ Ali Kemal Aydın, DİTİB Berlin Eyalet Teşkilatı’nın Şehitlik Camisi salonunda düzenlediği iftara katıldı. DİTİB’in son dönemde gereksiz suçlamalarla ve haksız ithamlarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Aydın, şunları söyledi: “DİTİB, bugüne kadar buradaki Türk ve Müslüman toplumuna dini hizmetlerin yanı sıra sosyal alanda büyük hizmetler sağlayan Almanya’nın en büyük Müslüman çatı kuruluşudur. Bunu Alman dostlarımız da iyi biliyor. Birtakım çevrelerin sürekli DİTİB’i hedef alması, gündemde tutması doğru değildir ve bu hepimizi endişelendirmektedir. Ben inanıyorum ki, sonunda Alman dostlarımız, Alman makamları DİTİB’in yerine getirdiği işleri, Türk ve Müslüman toplumuna verdiği hizmetleri daha iyi anlayıp değerlendirecektir.”

‘DİTİB’in hedef alınması endişe verici’

AP SEÇİMİ UYARISI
“Bir hafta sonra Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yapılacak. Bu seçimlerde de maalesef bütün göstergeler aşırı sağ akımların, İslam karşıtı akımların güçleneceği yönündedir. Bu bakımdan buradaki Türkiye kökenli seçmenlerimizin dikkatli olmaları, seçimlere katılmaları ve kendilerinin menfaatine olacak adayları desteklemeleri önemlidir. Avrupa ve Almanya’da aşırı sağ, sağ akımlar, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı giderek artan bir şekilde herkes tarafından hissediliyor. İçinden geçtiğimiz dönem kolay bir dönem değildir. Bu dönemde dayanışmanın, birlikteliğin ve bütünlüğün önemi daha da artıyor.”

‘DİTİB’in hedef alınması endişe verici’

‘SİZLERİN HUZURU HER ŞEYİN ÜSTÜNDE’
Ramazan ayında dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin yoğun hissedildiğine, muhabbetin, dostluğun ve sevginin arttığına işaret eden Aydın, “Toplumsal yardım ve dayanışma, özellikle yurt dışında yaşayan insanlarımız arasında ayrıca bir değere sahiptir. Sizlerin buradaki huzuru ve esenliği her şeyin üstündedir” dedi.
İftara, Berlin Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer, Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Fuat Çandır, DİTİB Berlin Eyalet Birliği Başkanı Fatih Eroğlu, Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı.

‘DİTİB’in hedef alınması endişe verici’

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