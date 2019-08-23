DİTİB’den hacılara berat belgesi
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) organizasyonuyla Almanya’dan giderek hac ibadetini yerine getirenlere ‘Hac Berat Belgesi’ verildi.
DİTİB basın ofisinden yapılan açıklamada, Almanya’dan kutsal topraklara giden ve hac görevini yerine getiren hacılar için Medine’deki Mescid-i Nebevi avlusunda kılınan sabah namazının ardından bir tören düzenlendi. Törende, 2019 yılı hac organizasyonu kapsamında hac ibadetini yerine getirenlere ‘Hac Berat Belgesi’ verildi.
HATIRLAMAK İÇİN
Almanya Hac Organizasyonu Genel Koordinatörü Ahmet Fuat Çandır, kafile başkanları, grup görevlileri ve hacıların katıldığı programda Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Çandır, hac süresince yaşanılan güzellikleri hatırlamak açısından hacılara ‘Hac Berat Belgesi’ verildiğini söyledi. Çandır, “İlk kez böyle bir uygulama yaptık. Hacılarımız da memnun oldu” dedi.
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