DİTİB’den Almanya’da bir ilk: Almanca imam eğitimi

ALMANYA’nın ülkedeki camilerde görev yapacak imamların Almanca dilinde eğitim görmesi talebini Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İslam Konferansı zirvesinde dile getirdi ve Müslüman cemaatleri Almanya’da imam yetiştirmeye çağırdı. Bunun ilk adımını atan DİTİB, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti sınırları içindeki Dahlem kentinde Almanca imam eğitimi için DİTİB Akademisi’ni açtı.





18 HAFTA EĞİTİM VERECEK

Açılış törenine DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ile Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber katıldı. Eski bir gençlik konaklama merkezi olan binayı satın alan DİTİB, burada 18 hafta eğitim verecek. Bina kalan zamanlarda uluslararası gençlik buluşmaları için kullanılacak. İki yıl sürecek olan eğitimde imam adayları ülkenin çeşitli camilerinde staj yapacak.





‘ALMANYA İÇİN TARİHİ BİR GELİŞME’

Akademiye, Almanya’da liseyi bitirmiş ve ardından Türkiye’de ilahiyat fakültesini bitirenler alınacak. İlk olarak akademide 12 erkek, 10 kadın öğrenci eğitim görecek. DİTİB Başkanı Kazım Türkmen, akademiyi sadece DİTİB için değil, Almanya için de tarihi bir gelişme olarak niteledi.