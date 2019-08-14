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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
14.08.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

DİTİB’den 150 ülkeye kurban yardımı

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DİTİB’den 150 ülkeye kurban yardımı

Merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, bu yıl 150 ülke ve 500’e yakın farklı bölgede kurban yardımı yaptıklarını söyledi.

TÜRKMEN, DİTİB Genel Merkezi’nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, bayramların kardeşlik bağlarını güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma günleri olduğunu ifade etti. DİTİB’in Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile birlikte yürüttüğü ‘Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu’ hakkında bilgi veren Kazım Türkmen, “Bu yıl 150 ülke ve 500’e yakın farklı bölgede hayırseverlerin ve hissedarların emanetlerini, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırdık” dedi.
Türkmen, kampanyanın sloganının ‘Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş’ olduğunu hatırlatarak, “Bizlere bu hayır yolculuğunda eşlik eden, desteklerini esirgemeyen kardeşlerimize teşekkür ediyor, kurbanlarının hak katında makbul olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.
Bayramların sevinçlerin paylaşıldığı tüm Müslümanların ortak günü olduğunu vurgulayan Kazım Türkmen, “Kurban Bayramı’nın yaşadığımız topluma, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor ve kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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