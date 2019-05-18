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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
18.05.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya’ya ‘başörtüsü’ tepkisi

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya’ya ‘başörtüsü’ tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Ulusal Meclisinde çarşamba günü kabul edilen ilkokul çocuklarına yönelik başörtüsü yasağının, ülkedeki Müslümanları diğer dini gruplardan daha farklı muameleye tabi tutan ‘ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımın yeni bir örneği’ olduğu ve tasvip edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, Avusturya’da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına dair kanun tasarısının kabul edilmesinin, özgürlükler alanında ülkenin kaygı verici uygulamalarının son örneği olduğu ifade edildi. Koalisyon partilerinin oylarıyla kabul edilen yasa tasarısında Yahudilerin kipası ve Sihlerin patkasının yasaktan muaf tutulduğuna dair bir maddenin yer almasının dikkat çekici olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu yasa, Avusturya’da Müslümanları diğer dini gruplardan daha farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımın yeni bir örneğidir” ifadelerine yer verildi.
Yasanın, kadın veya çocuk haklarının korunmasıyla yakından uzaktan ilişkisi olmadığı, din özgürlüğüne aykırı olduğu, çocukların eğitim özgürlüğüne de bir engel teşkil ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

‘DİN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE’
“Yasanın kabul edilmesinin entegrasyon çabalarına da bir katkısı olmayacağı açıktır. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının manevi ikliminde din özgürlüğüne yapılan bu müdahalenin hem Avusturya’da yaşayan Türk toplumu ve Müslümanları hem de ülkemiz dahil olmak üzere evrensel değerlere inananlar tarafından kabul ve tasvip edilmesi mümkün değildir. İslam ve yabancı düşmanlığının, Avusturya başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan Müslüman ve Türk toplumu için artık sistematik ve kurumsal bir hal alması düşündürücü ve kaygı vericidir. Avusturya makamlarının ayrımcı bir şekilde dini özgürlüklere müdahale yerine, İslam ve yabancı karşıtlığıyla mücadeleye yönelik yasal tedbirler almalarında fayda olacağı düşünülmektedir.”

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